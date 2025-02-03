В понедельник, 3 февраля, в Украине идет 1076-й день войны с Россией.
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Последние новости
8.11 Судя по всему, идёт налёт беспилотников на российский Кавказ.
Ограничения на полёты введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.
7.40 Ночью украинские беспилотники массированно атаковали Волгоград и Астраханскую область.
В Волгограде был налёт на НПЗ, власти сообщали о локальных пожарах из-за падения обломков.
В Астрахани загорелся газоперерабатывающий завод (на видео).
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