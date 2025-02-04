За поселком Орехово в Донецкой области, находящимся на границе с Днепропетровской областью, нет укреплений.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на находящегося там военного.

"Фортификации – наша боль и наши грабли, на которые мы в очередной раз наступаем. На карте село Орехово. По сути, последний серьезный форпост в Донецкой области по "маршруту" движения оккупантов в сторону Днепропетровщины. На меня выходят наши военные, которые бьют тревогу, – они внимательно смотрят и не видят, чтобы за Ореховым было что-то серьезное накопано. Хуже всего, что на этом участке уже шарят вражеские дроны и тоже смотрят. И видят то же, что видят наши воины", – написал он.

Также журналист привел высказывание военного по этому поводу.

"Это было постоянно с 2022-го. Я помню, как мы выезжали из Авдеевки, как из Бахмута, все то же. Пехота отступит и будет копать, но будет напрасно. Пилотам, минометам тоже. Из-за этого отступления скорость умножается на 5", – написал, как сообщает Цаплиенко, "человек с десятилетним боевым опытом".

Ранее украинские военные заявили, что за Покровском на пути к Днепру нет мощных укреплений.

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