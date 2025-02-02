В Херсоне армия РФ применила атаку с беспилотников по маршрутке. Известно о пяти пострадавших, среди которых двое детей.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его информации, среди пострадавших оказались 12-летний мальчик и 13-летняя девочка.

"У 12-летнего мальчика, 13-летней девочки и трех женщин, 38 лет, 52 и 54 года, диагностировали взрывчатые и черепно-мозговые травмы, а также контузии", - заявляет Прокудин.

Также отмечается, что всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

В настоящее время медики оказывают госпитализированным всю необходимую помощь.

Напомним, еще в прошлом году мы писали о том, что в Херсоне ухудшилась ситуация из-за массовых ударов российских дронов, которые охотятся на людей.

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