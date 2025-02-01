В январе российские войска захватили 325 квадратных километров украинской территории.

Об этом сообщает военный паблик Deep State.

По данным источника, темпы наступления РФ несколько снизились.

Отмечается, что в январе было захвачено меньше, чем за предыдущие месяцы от августа до декабря. При этом в сравнении с январем 2024 года, количество захваченной территории увеличилось более чем в восемь раз (в прошлом январе было только 40 км²).

"Враг продолжает вести активные наступательные действия на многих участках, но почти всюду удается замедлить темпы наступления. В основном значительные продвижения противника происходят из-за наших ошибок, которые постоянно повторяются", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Украине с осени 2024 года резко выросло число случаев самовольного оставления частей военнослужащими (СЗЧ - укр.) и дезертирства с поля боя. Несмотря на статистику, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона заявил о том, что самовольное оставление частей с осени пошло на спад.

Война в Украине идет 1074-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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