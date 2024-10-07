Рекордные три миллиона рублей (чуть более 30 тысяч долларов) будут выплачивать в Белгородской области РФ тем, кто подписал контракт для участия в войне в Украине.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, решение об этом будет действовать до 31 декабря.

Ранее рекорд принадлежал Москве, где выплачивали 1,9 млн рублей за контракт.

Напомним, в России на полгода увеличили выплаты за вступление в армию. С 1 августа и до конца года за заключение контракта будут дополнительно платить 400 тысяч рублей (4,6 тысяч долларов).

Мы анализировали в отдельном материале, как финансовый фактор в Украине и России влияет на ход войны.

Война в Украине идет уже 957-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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