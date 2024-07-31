В России на полгода увеличили выплаты за вступление в армию. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

С 1 августа и до конца года за заключение контракта будут дополнительно платить 400 тыс. рублей (4,6 тыс. долларов).

Это федеральная выплата в дополнение к региональным. В разных регионах они разные. Ранее в Москве повысили единовременную выплату заключающим контракт с российской армией для участия в войне в Украине до 1,9 миллиона рублей (21,7 тыс. долл.).

Ранее мы рассказывали, какие единоразовые выплаты получают россияне за вступление в армию в других регионах. В некоторых регионах РФ доходит до почти 20 тысяч долларов.

Напомним, в апреле агентство Bloomberg писало, что с начала года выплаты новым контрактникам в России выросли на 40%.

Война в Украине идет уже 889-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2024 года в обновляемом онлайне.

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