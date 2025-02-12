Армия РФ ведет активные наступательные действия на нескольких направлениях, в том числе к западу от Великой Новоселки Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, в направлении Новоселки продолжаются активные бои. Он рассказал, что успехи там есть и у ВСУ.

"Могу сказать, что в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка продолжаются бои, продолжаются бои не безуспешно, и более того, мы о них регулярно сообщаем – как о поражении врага там непосредственно, так и о поражении врага, который оттуда пытается выдвинуться в других направлениях", – рассказал он.

Трегубов привел пример поражения колонны, которая шла мимо Великой Новоселки на поселок Богатырь, находящийся на том же направлении. Колонна была полностью уничтожена.

По данным DS, в Андреевке на Кураховском направлении россияне захватили улицу, ведущую до самой западной окраины, а также продвинулись в соседних Шевченко и Дачном. Накануне сообщалось, что они стремятся захватить весь этот выступ.

Также под Покровском россияне продвинулись в Котлино. А бойцы Вооруженных сил Украины продолжили наступать в районе Песчаного, чуть отодвинув серую зону.

В Харьковской области армия РФ существенно расширила свое присутствие на правом берегу реки Жеребец южнее Макеевки, о чем свидетельствует карта.

Война в Украине идет 1085-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщал, что ВСУ оттеснили россиян под Покровском, а войска РФ продвинулись в Курской области у юго-западного основания украинского плацдарма. Также российская армия продвинулась к северо-западу от Великой Новоселки и в районе Андреевки к западу от Курахово в Донецкой области.

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