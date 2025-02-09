Россияне за сутки продвинулись в районе Кураховского "кармана", захватив часть Андреевки на северном фланге и продвинувшись у Зеленовки на южном.

Об этом свидетельствуют данные паблика Deep State.

"Враг планомерно продавливает Андреевку, оборона села сейчас на грани обрушения. Противник уже находится в центральной части и приступил к штурмам западной части. За нами сейчас сохраняется контроль только северо-западной части, в целом оборона уже не так устойчива как была до этого", - описал ситуацию в Андреевке украинский боец с позывным "Мучной".

Также, по его словам, не ослабевают штурмы в районе Константинополя и Разлива к югу от трассы на Запорожье.

Кроме того, войска РФ продвинулись севернее - в районе села Запорожье (в направлении Новопавловки Днепропетровской области).

Война в Украине идет 1082-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщал, что ВСУ продвинулись в Курской области, войдя в село Черкасская Конопелька к юго-востоку от Суджи и подойдя к окрестностям Фонасеевки. Российские войска продвинулись в Андреевке к западу от Курахово, в районе Часового Яра и Торецка и около Тернов. Россия увеличивает свою армию на 100 тысяч солдат.

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