Российские войска продвинулись к западу от реки Оскол в Харьковской области.

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Продвижение идет южнее села Западное и в сторону дороги, ведущей к северу из Купянска.

До окраин Купянска на правом берегу Оскола от линии фронта севернее осталось около пяти километров.

То есть не исключено, что российские войска таким образом хотят наступать на правобережную, западную часть города, который ранее штурмовали только с востока.

Напомним, в последний день января военный паблик Deep State сообщал, что у армии РФ появился еще один плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области.

Война в Украине идет 1078-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты Deep State, армия РФ продвинулась в городе Часов Яр Донецкой области, где продолжается продавливание украинской обороны, как и в соседнем Торецке. Украинские военные сообщили, что россияне дозачистили поселок Крымский восточнее шахты "Торецкая", которую противник также штурмует, имея тактические успехи.

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