Россияне пытаются зайти в населенный пункт Двуречная на востоке Харьковской области, используя ночное время или погодные условия.

Об этом сообщил офицер отделения коммуникаций 40-й отдельной артиллерийской бригады Евгений Вовненко.

Также, по его словам, войска РФ пытаются пересекать реку Оскол на лодках.

Двуречная - село, которое находится на западном берегу Оскола. Около него россияне недавно создали плацдарм, стараясь теперь его расширить.

Ранее военные обозреватели сообщали, что войска РФ закрепляются на плацдарме на западном берегу реки Оскол и занимают посёлок Двуречная в Купянском районе Харьковской области.

Война в Украине идет 1037-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продолжала продвижение под Покровском, а также от Селидово на запад. По данным карты Deep State, до Днепропетровской области осталось 7,5 км. Россияне продвигаются и в Песчаном к югу от Покровска. Кроме того, у войск РФ есть продвижение под Великой Новоселкой, там захвачен населенный пункт Сторожевое.

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