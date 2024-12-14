Войска РФ закрепляются на плацдарме на западном берегу реки Оскол и занимают посёлок Двуречная в Купянском районе Харьковской области.

Об этом пишет украинский военный обозреватель Deep State в своём телеграм-канале.

По имеющимся данным, после зачистки от россиян Новомлинска остаётся ещё один плацдарм южнее, куда россияне заходят через Масютовку.

"Всё это время они продолжают насыщать район пехотой, закрепляться и прилагают усилия, чтобы удержать занятую местность; имеют постоянное продвижение и понемногу занимают населённый пункт", – пишет DS о Двуречной.

"На данный район следует обратить внимание высшему командованию и не допустить увеличения зоны контроля противником, что может в будущем иметь неприятные последствия", – подчёркивает обозреватель.

Кроме того, отмечается, что российские войска продвинулись примерно на пять километров в Харьковской области.

По данным военного паблика Deep State, продвижение было в сторону Боровой.

Таким образом россияне продолжают атаки с целью захвата левого берега реки Оскол.

Ранее в Deep State писали, что войска РФ расширили плацдарм на левом берегу реки Оскол севернее Купянска.

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