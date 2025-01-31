У армии РФ появился еще один плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

По его информации, россияне снова захватили село в Купянском районе Новомлынск, которое было зачищен ВСУ в начале декабря. Deep State отмечает, что "командование придавало небольшое значение" этому населенному пункту, и несколько недель назад россияне смогли снова его занять, а теперь насыщают живой силой и средствами поражения.

"Чем дальше, тем труднее будет ликвидировать этот плацдарм. Одновременно с этим не лучше становится ситуация вокруг Двуречной", - говорится в сообщении канала.

Также о расширении плацдарма на правом берегу Оскола (в том числе и в районе Двуречной) в последние дни писали российские талеграм-каналы.

Ранее мы сообщали о том, что россияне пытались зайти в населенный пункт Двуречная на востоке Харьковской области, используя ночное время и погодные условия.

Война в Украине идет 1073-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 31 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись в южной части Часова Яра. Также армия РФ продвинулась в сторону трассы Запорожье - Курахово и на нескольких участках южнее Покровска, свидетельствует карта Deep State. Жителей юго-восточной части Днепропетровской области призывают эвакуироваться из-за приближения к ним фронта.

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