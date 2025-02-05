В среду, 5 февраля, в Украине идет 1078-й день войны с Россией.

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Последние новости

9.03 Россияне продвинулись к западу от реки Оскол в Харьковской области, свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Продвижение идет южнее села Западное и в сторону дороги, ведущей к северу из Купянска.

До окраин Купянска на правом берегу Оскола от линии фронта севернее осталось около пяти километров.

То есть не исключено, что российские войска таким образом хотят наступать на правобережную, западную часть города, который ранее штурмовали только с востока.

8.44 Момент удара по краснодарской нефтебазе сегодня ночью.

На видео заметно прямое попадание воздушного объекта по резервуарам. Цель летит с довольно большой скоростью.

8.06 Ночью дроны атаковали нефтебазу на Кубани.

По данным властей РФ, загорелся резервуар с остатками нефти в станице Новоминская.

Губернатор Краснодарского края заявил, что пожар уже потушен.

8.02 В Харькове ночью было два прилёта "Шахедов".

В Салтовском районе пострадало административное здание, которое является памятником архитектуры, сообщил мэр города Терехов.

Также беспилотник повредил энергетические сети.