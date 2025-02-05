Анализируем итоги 1078-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне наступают на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Во-первых, они продвинулись южнее села Западное и в сторону дороги, ведущей к северу из Купянска. После чего до окраин Купянска на правом берегу Оскола от линии фронта севернее осталось около пяти километров.

То есть, не исключено, что российские войска таким образом хотят наступать на правобережную, западную часть города, который ранее штурмовали только с востока.

Во-вторых, россияне захватили еще один, уже четвертый, плацдарм на правом берегу Оскола - продвинувшись в районе села Тополи, что у самой границы.

Украина продвижений там не комментировала.

Российские телграмм-каналы писали о продвижении армии РФ в кармане к западу от Курахова и о захвате села Дачное, а также о давлении россиян с флангов на Константинополь и Андреевку, чтоб карман "захлопнуть".

Украинские источники этого не подтверждали.

Сегодня украинские ресурсы написали, что интенсивность российских атак спадает.

Опираясь на данные Генштаба ВСУ, Deep State пишет, что за вчера было 80 атак россиян, а на пике в декабре - 292.

По месяцам ситуация следующая:

- ноябрь - 5205 (среднесуточное количество штурмов - 173.5);

- декабрь - 6247 (201.5);

- январь — 5087 (164);

- 4 дня февраля — 381 (95).

Ранее телеграм-канал также отмечал, что в январе Россия захватила меньше территорий, чем в последние месяцы прошлого года (пик захватов пришелся на ноябрь).

Отметим, что с цифрами количества штурмов эти данные не коррелируют. Например, в январе их было почти столько же, сколько и в ноябре, хотя территории Россия в последний месяц осени взяла куда больше. Поэтому насколько вообще объективны данные Генштаба о числе российских атак - вопрос.

Кроме того, по 4 дням февраля еще рано делать выводы о тенденции.

Если сопоставить данные из украинских и российских телеграмм-каналов, то можно сделать вывод, что командование ВСУ со второй половины января массированно вводит в бой резервы, чтоб остановить продвижение РФ на Покровском и Кураховском направления, а также в Курской области. Возможно, с этим и связано замедление продвижения россиян в январе. Но тут главный вопрос - достаточно ли у украинских войск резервов, чтоб россиян сдерживать и далее. И достаточно ли резервов у российских войск, чтоб наступление продолжать.

К обстрелам. Ночью дроны атаковали нефтебазу на Кубани. По данным властей РФ, загорелся резервуар с остатками нефти в станице Новоминская. Губернатор Краснодарского края заявил, что пожар уже потушен.

В Украине дроны атаковали Харьков, где пострадало, среди прочего, здание, где находились административные органы.

Минэнерго, тем временем, подтвердило информацию "Страны" об ударах по объектам газозобычи.

Министр энергетики Галущенко сегодня заявил, что российские обстрелы серьезно повлияли на собственную добычу газа в Украине.

Подробности он не привел, но, напомним, мы писали о том, что в субботу одной из целью ударов РФ было Яблунивское газовое месторождение в Полтавской области.

Также Галущенко подтверждает, что Украине потребуется импорт минимум миллиарда кубометров газа до конца года. Он нужен будет для прохождения этой зимы и подготовки к следующей. "Безусловно, импорт газа нам нужен. А относительно объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем с этого сезона, учитывая, в том числе, и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Увидим, но, думаю, точно не менее 1 млрд куб. м нужно будет импортировать до конца года", - сказал Галущенко.

Напомним, одной из главных причин возникшего дефицита газа (хотя еще летом НАК "Нефтегаз" заявлял, что Украина пройдет зиму без импорта газа), стало, помимо российских ударов, прекращение транзита газа из РФ, что в два раза увеличила потребность в техническом газе для поддержания давления в ГТС.

Потери ВСУ и мобилизация

Зеленский вчера заявил, что потери ВСУ погибшими составляют 45 100 человек. Такая цифра прозвучала в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, что 8 декабря президент заявлял о 43 тысячах погибших. Исходя из чего, число убитых почти за два месяца выросло на 2100 человек. Таким образом, ежедневные потери ВСУ погибшими, по логике президента, составляют 36 человек в день (или около тысячи в месяц).

Также за этот период раненых стало больше на 20 тысяч человек - в начале декабря Зеленский говорил о 370 тысячах, а сейчас заявил о 390 тысяч. Это по 344 человека в день или примерно по десять тысяч в месяц.

Исходя из этих цифр, не совсем понятно, откуда у ВСУ появились проблемы с мобилизацией, о которых недавно заявляло руководство армии.

От нардепов ранее звучала цифра, что сейчас набирают в армию по 15-20 тысяч новобранцев каждый месяц. И, получается, что этот набор в полтора-два раза перекрывает, если опираться на статистику Зеленского, потери ВСУ, которые, если верить данным президента Украины, составляют всего 10-11 тысяч в целом (убитыми и ранеными).

То есть, цифры, озвученные сейчас Зеленским, прямо противоречат информации главкома Сырского, который недавно говорил, что темпы мобилизации не позволяют восполнять потребности ВСУ в пополнении (поэтому и приходится переводить в пехоту солдат из сил ПВО и медиков).

При этом есть и другие оценки украинских потерь. Например, спецпредставитель Трампа по Украине Келлог в январе заявил, что Украина потеряла более 90 тысяч военных убитыми.

А главред "Цензора" Бутусов в начале декабря заявлял, что количество погибших составляет 70 тысяч, пропавших без вести – 35 тысяч.

То есть, другие источники говорят о более высоких цифрах потерь - из которых становится более понятно, почему военные говорят о нехватке людей и слабой эффективности мобилизации.

Нападения на военкоматы продолжаются

Сегодня в Украине произошло нападение еще на один ТЦК - в Каменец-Подольском. По данным полиции, один человек погиб, четверо пострадали.

Пока версии разнятся - одни пишут о броске гранаты в здание военкомата. Другие - о подрыве самодельного взрывного устройства с гибелью подрывника (власти города сообщают, что гражданский попросил передать мобилизованному, запертому в военкомате, сумку с вещами, которая взорвалась в момент передачи).

Это уже третий подобный случай за последние дни. В субботу и воскресенье взрывы прогремели в Ровенском и Павлоградском военкоматах. СБУ сегодня заявила о раскрытии обоих инцидентов.

ТЦК в Ровно подорвал 21-летний парень из Житомирской области. Он зашел со взрывчаткой в рюкзаке в здание военкомата, после чего раздался взрыв. Сам он погиб, восемь военкомов получили ранения. По версии следствия, смертника завербовали "втемную" российские спецслужбы, они же удаленно активировали взрывное устройство.

По взрыву в Павлограде СБУ задержала трех украинцев 21-22 лет.

Один - житель Павлограда - сделал взрывчатку, начинив ее гвоздями и гайками, и оставил в схроне. Двое других приехали из Одесской области, забрали оттуда взрывчатку и заложили у здания ТЦК, а напротив поставили камеру видеонаблюдения (кадров с которой никто по итогу не публиковал). Взрывчатку активировали удалённо, ранения получил 24-летний военнослужащий.

По версии следствия, подозреваемые были завербованы РФ в интернете. Их взяли на квартирах, где парни скрывались.

В 2025 году было уже девять терактов внутри или около ТЦК, сообщил глава Нацполиции Выговский. При этом иногда на 102 поступает вызов полиции на объект, где уже была заложена взрывчатка. За этими подрывами стоят спецслужбы РФ с целью дестабилизации, заявил Выговский.

Напомним, что эти инциденты - а также убийство в субботу сотрудника военкомата на заправке в Полтавской области - подняли в Украине дискуссию о негативном отношении к ТЦК у многих жителей страны, которые в комментариях начали поддерживать нападения на военкомов. В ответ на это отдельные волонтеры и военные начали требовать права стрельбы на поражение по гражданским, если они угрожают сотрудникам ТЦК.

Учитывая, сколько сейчас происходит уличных конфликтов с работниками военкоматов, такие призывы, видимо, направлены на то, чтобы прохожие прекратили поддерживать мужчин, которых насильно увозят в военкомат.

При этом случаев беспредела со стороны военкомов меньше не становится - буквально сегодня прошла информация об очередном умершем от побоев призывнике.

Выполнит ли Трамп требования Зеленского?

Вчера Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сделал ряд заявлений о позиции Украины по окончанию войны.

Он заявил, что готов к прямым переговорам с российским президентом. «Если люди посчитают, что мы должны перейти к дипломатическим мерам, и я посчитаю, что мы готовы перейти к дипломатии, то мы будем говорить с Путиным», - сказал Зеленский. Такой разговор может произойти, "если это будет единственная конфигурация, в которой мы сможем достичь мира для украинцев и не терять людей".

Правда, пока неясно, насколько Киев к таким переговорам в реальности готов. Никаких попыток их предпринять Банковая не предпринимала, и указ о запрете переговоров с Путиным не отменяла.

Во-вторых, украинский президент заявил о невозможности вернуть захваченные территории только военным путем.

"К сожалению, нынешнего уровня международной поддержки недостаточно, чтобы полностью вытеснить Путина. Но мы вернем себе наши земли – путем военных действий, с помощью дипломатии и со временем", - сказал Зеленский, добавив, что это может произойти, если против России объединится практически весь мир - от Запада до "глобального Юга". Только в этом случае "Путин будет вынужден немедленно отступить".

Также он сказал, что и нынешнюю территорию Киев не сможет удержать, если закончится американская помощь (напомним, что пока отгружаются одобренные Байденом поставки, при Трампе никакой новой помощи не выделялось).

При этом Зеленский сделал ряд оговорок, которые показывают, что его позиция в общем-то не поменялась.

Он сказал, что "самый быстрый путь к дипломатии – гарантирование членства Украины в НАТО и поддержка сильной армии". Зеленский и раньше говорил, что без прямых военных гарантий от Запада садиться за стол переговоров не хочет. И значительную часть этого интервью он также посвятил данному тезису.

Также, в случае отказа в НАТО, он потребовал, как мы уже вчера писали, предоставить Украине ядерное оружие.

"Тогда (если не берут в НАТО - Ред.) пусть они дадут нам ядерное оружие. Дадут ли они нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию? Я не уверен в этом, но думаю, что это помогло бы. Иначе какие ракеты смогут остановить ядерные ракеты России? Это риторический вопрос. Поэтому давайте поступим следующим образом: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные комплексы, партнеры помогут нам финансировать миллионную армию, переместите свой контингент в те регионы нашей страны, где мы хотим стабильности, чтобы у людей было спокойствие", - изложил свои пожелания Зеленский.

Судя по тону президента, на данный момент Запад никаких форм юридически обязывающей военной поддержки Украине по итогам войны давать не обещает. Причина - в разных подходах сторон.

Зеленский, как видим, придерживается той концепции, что Россию надо "принудить" к определенному варианту мира - при котором Москва согласится либо на членство Украины в НАТО, либо на ввод в страну запарных миротворцев и не будет требовать изменения политического курса.

Но Россия заявляет, что на членство Украины в НАТО и на западных миротворцев она не согласится. И для нее это "красные линии".

Главный вопрос - куда по итогу склонится позиция Трампа.

Если учитывать звучавшие доселе заявления республиканца, то они противоречат центральному посылу плана Зеленского - что США должны принять Украину в НАТО либо потратить новые сотни миллиардов долларов на ее вооружение.

Трамп всегда критиковал Байдена за огромные расходы на Киев и, прийдя к власти, первым делом начал масштабно "резать" финансирование на иностранные программы (под закрытие попали и десятки украинских). Также Трамп неоднократно негативно высказывался по поводу планов членства Украины в НАТО.

По поводу миротворцев Трамп публичных заявлений не делал. Но СМИ писали, что он против отправки американских войск в Украину после завершения войны, на чем настаивают европейцы и Зеленский, который прямо говорит, что сил только Европы будет недостаточно.

Кроме того, американский президент неоднократно заявлял, что Украина - это проблема Европы, а не США, и пусть европейцы финансируют Киев, если они могут себе это позволить.

Из чего можно предположить, что Трамп будет стремиться найти прежде всего тот вариант решения, при котором США смогут реализовать окончание войны без крупных финансовых затрат и риска военной эскалации.

Впрочем, какой именно мирный план объявит Трамп - гадать осталось недолго. Он должен быть представлен на Мюнхенской конференции по безопасности, куда 14 февраля приедет спецпредставитель Трампа по Украине Келлог.

Сам же президент США вчера заявил, что с Украиной и Россией уже ведутся переговоры, и они являются "очень конструктивными".

"Мы беседуем с русскими и украинским руководством. У нас очень хорошие переговоры идут, и я надеюсь, я уверен, что вскоре ситуация коренным образом изменится. Потому что ну нельзя допустить, чтобы это (война - Ред.) продолжалось", - заявил Трамп.

При этом, что характерно, в России сегодня заявили, что контакты США и РФ, которые идут по линии отдельных ведомств, "интенсифицировались в последнее время". Об этом сказал спикер Кремля Песков.

Что касается контактов с украинской стороной, то о них уже известно официально - на днях с советником по национальной безопасности Трампа Уотцем говорил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также Зеленский заявил, что в середине февраля в Киеве ждут с визитом Келлога.

Торговая война Трампа и Украина

Анонсированный ранее Вашингтоном разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, похоже, сорвался. При этом торговая война между США и Китаем нарастает.

Вчера в Белом доме официально заявили газете Politico, что лидеры двух стран созвонятся 4 февраля. Но пока никаких сообщений о разговоре не поступало. Причем это не первый несбывшийся анонс такой беседы.

Тем временем нарастает "война пошлин", которую начал Трамп, введя 10-процентные тарифы на все китайские товары. Китай ответил тем же для ряда американских товаров.

Также Пекин, по данным Reuters, ограничил экспорт ряда металлов, используемых в оборонной, энергетической и других отраслях промышленности США.

В частности, вольфрама, в поставках которого Китай контролирует треть мирового рынка, а США активно используют, хотя сами не добывают.

Кроме того, под усиленный контроль попал индий, необходимый для производства дисплеев и экранов. Китай является крупнейшим мировым производителем индия, на его долю приходится 70% мирового производства. К 2024 году четверть импорта индия в США поступала из Китая.

Американская почта в то же время заявила, что прекращает принимать почтовые посылки из Китая и Гонконга до особого распоряжения.

Это произошло после того, как Трамп отменил беспошлинный ввоз небольших посылок стоимостью менее $800 (в рамках тех же новых тарифов против КНР). Напомним, что китайские товары активно продаются через маркет-плейсы по всему миру (в том числе и в США) с доставкой потребителям почтой.

Отметим, что предыдущие торговые войны, которые начал Трамп с Мексикой и Канадой, закончились довольно быстро после уступок (во многом символических) со стороны мексиканцев и канадцев. Но, судя по всему, с Китаем пока все гораздо сложнее.

Для Украины, как мы уже писали, ухудшение отношений США и Китая очень опасно, так как это увеличивает для Пекина важность отношений с РФ, что может иметь широкие последствия - начиная от полного отказа Китая соблюдать американские санкции против России и заканчивая резким увеличением военной поддержки. Последний момент может сыграть немалую роль, с учетом того что Китай является мировым лидером в производстве дронов и прочих роботизированных систем, а также вырывается вперед в области искусственного интеллекта.

Как заявил в январе во время прений в ООН представитель КНР Гэн Шуан, если бы Китай осуществлял в Россию военные поставки, "ситуация на поле боя в Украине не была бы такой, как сейчас".