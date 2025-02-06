В Донецкой области российские войска продвинулись в одном из ключевых сел к западу от Курахово - Андреевке. Об этом свидетельствует карта Deep State.

Деревня имеет важное значение для выхода на трассу в сторону Запорожья и окружения украинских сил под Курахово. В частности, продвижение там создает проблемы для ВСУ в селе Улаклы, расположенном на трассе.

Также есть продвижение в соседнем Дачном (россияне утверждают, что оно уже ими захвачено, украинские паблики и военные этого пока не подтверждают).

И российские, и украинские военные телеграм-каналы также пишут об интенсивных штурмах Константинополя с юга с периодическим "заскоком" пехоты противника на окраины села.

Ранее украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщал о продвижении РФ к западу от Курахово.

То есть, судя по сообщениям с разных сторон, россияне пытаются сейчас активно "срезать" мешок к западу от Курахово ударами с севера и с юга на Андреевку и Константинополь.

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