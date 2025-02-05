В течение последних семи дней количество штурмовых действий армии РФ на всей линии фронта существенно снижается.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, сообщает военный телеграм-канал Deep State.

Только за вчерашние сутки было зафиксировано 80 атак россиян, в то время как на пике в декабре эта цифра достигала 292.

Deep State привел статистику с атаками РФ по месяцам:

ноябрь - 5205 (среднесуточное количество штурмов - 173,5);

декабрь - 6247 (201,5);

январь — 5087 (164);

4 дня февраля — 381 (95).

Ранее Deep State сообщал о том, что в январе российские войска захватили 325 квадратных километров украинской территории.

Война в Украине идет 1078-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты Deep State, армия РФ продвинулась в городе Часов Яр Донецкой области, где продолжается продавливание украинской обороны, как и в соседнем Торецке. Украинские военные сообщили, что россияне дозачистили поселок Крымский восточнее шахты "Торецкая", которую противник также штурмует, имея тактические успехи.

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