Этой ночью Россия совершила атаку на города Украины, применив разные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы. Всего в Украине этой ночью от обстрелов погибли шесть человек.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд – десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь", - написал он.

Также имеются повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.

"В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух человек унесла эта российская атака в Сумской области. Мои соболезнования родным и близким", - отметил президент.

Напомним, сегодня утром россияне ударили по многоэтажке в Полтаве. Полностью разрушен подъезд с 1 по 5 этаж.

Также россияне атаковали Харьков. Удар пришелся по Холодногорскому району, в пределах жилой застройки. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

По Запорожью РФ нанесла самый массированный удар за последнее время. Повреждены объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома, учебное заведение.