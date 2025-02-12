Анализируем итоги 1085-го дня войны в Украине. Главное событие - разговор Трампа и Путина и официальный старт мирных переговоров по Украине. Но начнем традиционно с ситуации на фронте.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает активно наступать к западу от Великой Новоселки, свидетельствует карта Deep State. Наступление там продолжается уже второй день.

В Андреевке на Кураховском направлении они захватили улицу, ведущую до самой западной окраины. А также продвинулись в соседних Шевченко и Дачном. DS накануне писал, что россияне стремятся захватить весь этот выступ.

Под Покровском россияне продвинулись в Котлино. А ВСУ, похоже, продолжили наступать в районе Песчаного, чуть отодвинув серую зону.

Южнее Покровска россияне стремятся приблизиться к границам Днепропетровской области со стороны сел Срибное и Запорожье, где у них также есть продвижение на запад. Deep State пишет, что на этом участке, вопреки ожиданиям, войска РФ двинулись не южнее, а западнее, к селу Ореховому на границе двух регионов.

Военный паблик считает, что такое решение было принято из-за пробела в украинской обороне в одной из недавно созданных 150-х бригад, которая обороняет этот участок. "Занятие данных населённых пунктов откроет оперативное пространство для дальнейшего продвижения и в целом контроль над немалым участком на местности, забрав кусок территории с селами, где можно закрепиться", - пишет телеграм-канал.

А в Харьковской области армия РФ существенно расширила свое присутствие на правом берегу реки Жеребец южнее Макеевки.

Сегодня россияне нанесли новый ракетный удар по Украине.

ВСУ заявляют, что сбили шесть запущенных по Украине баллистических ракет из семи. Кроме того, было выпущено 123 "Шахеда" и других дронов. 71 беспилотник сбит, 40 "локационно потеряны". То есть, более десятка БПЛА куда-то попали.

"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина", - сообщают Воздушные силы.

Накануне вечером сильный прилет был в Кривом Роге. По официальным данным, повреждено 10 многоквартирных домов, три учебных заведения, бизнес-объекты, гостиница, АЗС, около 30 автомобилей.

Ночью от обстрела пострадали Киев и область.

В Оболонском районе столицы начался пожар в офисном здании. Один человек погиб, ещё трое ранены. В Голосеевском районе произошёл масштабный пожар в двухэтажном складском помещении.

Позже стало известно, что на Оболони сильно пострадал офис украинских телеканалов, которые вещают на русскоязычную, а также зарубежную аудиторию - каналы Freedom и другие. Рядом со зданием, где они базировались, видна большая воронка от прилета.

Комментируя эту воронку, нардеп Марьяна Безуглая заявила, что Воздушные силы "врут", сообщая обо всех сбитых над Киевом ракетах. Она утверждает, что сегодня на Оболони упала несбитая ракета, а не обломок. И связывает это с переводом специалистов ВС в пехоту.

"Когда Воздушные силы в очередной раз врут об "обломках" и идут на поводу у Сырского, сокращая ПВО. Вот "обломки" на моем округе - Оболонь, Киев. Сегодня. Кратер от несбитой ракеты. Этой ложью они еще больше искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все "сбиваем", - пишет Безуглая.

Позже стало известно, что ночной ракетной атакой был уничтожен офис компании RigExpert, которая производит анализаторы антенн и кабелей. Об этом сообщила сама компания.

Также был прилет в Киевской области - масштабный пожар тушили в Обуховском районе.

Кроме того, в Черниговской области ночью дрон ударил по объекту критической инфраструктуры в Прилуцком районе, сообщает ОВА. Возник пожар. Известно, что в Прилуцком районе есть объекты газопереработки, а также "Укрнафты". Попадания по ним официально не подтверждались.

Путин и Трампа поговорили. Дан старт мирным переговорам

Сегодня Трамп и Путин провели свой первый официальный разговор. Он был продолжительным - длился полтора часа (полностью тексты комментариев обоих сторон читайте здесь и здесь). О чем договорились?

Во-первых, открыть официальные переговоры по окончанию войны в Украине. Трамп обозначил круг лиц, которые будут их вести от США: госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпедставитель Трампа Стивен Уиткофф (сразу после визита которого в Москву и состоялся разговор, но об этом подробнее ниже). Путин заявил о готовность принять в Москве американских представителей для переговоров.

Примечательно, что в списке участников переговоров нет генерала Келлога, который является представителем Трампа по Украине. Ранее российские СМИ писали, что к нему в Москве негативное отношение, так как там его воспринимают как ставленника западной «партии войны». Возможно, с этим и связана замена Келлога на Уиткоффа в переговорной группе.

Во-вторых, провести личные встречи на высшем уровне. Озвучено приглашение Путина к Трампу посетить Москву - что вряд ли бы произошло, если бы со стороны Трампа не было предварительного одобрения этой поездки. Сам Трамп подтвердил договоренность о личной встрече.

В-третьих, в заявлениях обоих сторон констатируется общее стремление завершить войну в Украине - пока без фиксации каких-либо противоречий. При этом отдельно Трамп в разговоре с Путиным высказался за скорейшую остановку боевых действий в Украине. Что соответствует ранее обсуждавшимся схемам, по которым США будут настаивать на остановке огня (а затем выборах в Украине и подписании уже окончательного мирного договора). А Песков в своем комментарии сказал, что Путин заявил Трампу о необходимости устранения первопричин украинского конфликта (под этим Москва понимает, в частности, недопущение членства Украины в НАТО).

В-четвертых, в целом комментарии разговора с обоих сторон были позитивными. Песков заявил, что Путин поддержал тезис Трампа о том, что наступило время работать вместе. Трамп же вообще ярко описал беседу: «мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне. Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз «Здравый смысл». Мы оба очень твердо в него верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга».

В-пятых, Трамп заявил, что после разговора с Путиным позвонит Зеленскому и проинформирует его о беседе с президентом РФ. Напомним, ранее Зеленский неоднократно призывал Трампа сначала поговорить с ним и только потом с Путиным. Но, как видим, президент США сделал ровно наоборот. В настоящий момент разговор Трампа и Зеленского уже состоялся. О его содержании стороны, на момент публикации статьи, пока не заявляли.

Визит Уиткоффа в Москву

Теперь расскажем, что предшествовало разговору Трампа и Путина.

Вчера в Москву прилетал представитель Трампа по Ближнему Востоку и его давний друг Стивен Уиткофф. Официальный повод был вернуть в США осужденного в России американца Марка Фогеля (он сидел за контрабанду наркотиков, но был освобожден Россией).

Однако уже из первого же комментария Трампа стало понятно, что речь шла не только об освобождении американца.

Президент США заявил, что это "может стать очень важным элементом окончания войны" в Украине. Трамп также сказал, что "ценит то, что сделал Путин".

"Вы знаете, что погибли 1,5 млн солдат, молодых людей. Это ужасно, поэтому мы хотим это прекратить. Думаю, что это может быть очень важным элементом, вы можете стать значимым элементом окончания войны с Украиной. И мы ценим то, что сделал Путин", - сказал президент США.

Позже журналист американского телеканала Fox News Шон Ханнити заявил, что "Стив Уиткофф, по-видимому, встречался с Владимиром Путиным в течение трех с половиной часов". "Надеюсь, это конец войны в Европе", - добавил он. Официально такой встречи ни Москва, ни Вашингтон не подтверждали и не опровергали.

Сам Уиткофф также не стал комментировать, виделся ли он с российским президентом, но сказал, что Трамп и Путин "дружат". Он заявил, что "продолжение дружественных контактов Трампа и Путина будет полезно для всего мира", а освобождение американского учителя Марка Фогеля "может сигнализировать о характере будущих отношений Трампа и Путина". "Их дружба, вероятно, продолжится", - добавил Уиткофф.

Также он заявил, что в Москве вел переговоры с "Кириллом". "В России есть джентельмен по имени Кирилл, он много сделал для этого. Он стал важным проводником, соединившим две стороны", - заявил Уиткофф американским журналистам.

Фамилию или должность он не уточнил, но СМИ полагают, что речь идет о главе Российского фонда прямых инвестиций Кирилле Дмитриеве. Он уже был неофициальным представителем Путина в контактах с администрацией Трампа в 2017 году. Президента США тогда представлял основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс.

Также Дмитриев встречался с представителем администрации Трампа Энтони Скарамуччи в 2017 году на форуме в Давосе. В СМИ также появлялась информация, что он знаком с зятем Трампа Джаредом Кушнером.

За месяц до вчерашнего визита Уиткоффа в Москву Кирилл Дмитриев встретился с Путиным. Тогда Кремль сообщал, что они обсуждали промышленность, искусственный интеллект и другие проекты РФПИ.

Дмитриев женат на Наталье Поповой — близкой подруге младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой. По данным российских оппозиционных СМИ, он является эффективным лоббистом в Кремле, через него "можно решить практическую любую проблему".

Дмитриев родился в Киеве в 1975 году. В 14 лет он уехал в США, где с отличием окончил Стэнфордский университет и Гарвардскую школу бизнеса. После учебы некоторое время работал в США в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company. В нулевых годах переехал в Москву. Стал управляющим партнером крупного инвестиционного фонда Icon Private Equity, среди совладельцев которого был Виктор Пинчук. С 2011 года возглавляет Российского фонда прямых инвестиций, одним из проектов которого было инвестирование в выпуск вакцины против ковида "Спутник".

То есть, судя по всему, именно связка входящего в ближайшее окружение Путина киевлянина Дмитриева и близкого друга Трампа Уиткоффа и была на начальном этапе основной в общении Москвы и Вашингтона. И, вероятно, будет играть большую роль и далее.

Подробнее о том, кто такой Уиткофф.

Он стал широко известен после заключения недавней сделки Израиля с ХАМАС о завершении войны, которую он лично курировал - в статусе представителя Трампа по Ближнему Востоку. СМИ писали, что Стивен довольно жестко "продавил" израильское руководство на сделку, организовав нужные себе встречи в Израиле, не считаясь даже с шабатом.

До похода в политику Уиткофф - выходец из еврейской семьи - был известен как крупный бизнесмен-застройщик из Нью-Йорка, а также миллиардер и личный друг Трампа. Начинал он как адвокат в сфере нью-йоркской недвижимости и имел репутацию эффективного переговорщика в этой сфере.

Во время избирательной кампании Трампа в 2024 году активно поддерживал его, выступая на съездах Республиканской партии. Также именно Уиткофф был партнером Трампа по гольфу в тот день, когда президента пытались во второй раз убить.

Сразу после избрания Трамп назначил Уиткоффа своим спецпосланником на Ближнем Востоке. Там он, как уже говорилось, сыграл ключевую роль в переговорах о прекращении огня. Сделка была подписана еще до инаугурации Трампа.

Тезисы Хегсета, Зеленский согласен на выборы

Сегодня в Брюсселе началось заседание "Рамштайна" по Украине - первого после смены власти в США. Собрание группы военных доноров Украины впервые возглавил не американский, а британский министра обороны. Хотя глава Пентагона Питер Хегсет тоже присутствовал и сделал ряд резонансных заявлений.

Он заявил, что выход Украины на границы 2014 года "нереалистичен". И что США "не считают, что членство Украины в НАТО - реалистический результат урегулирования путем переговоров". А "кровавая баня" в Украине должна закончиться дипломатическим путем - обе стороны должны начать переговоры.

Отметим, что это первое подобное заявление американского представителя на "Рамштайне" - ранее США были против переговоров, пока сама Украина не захочет их начать. При этом еще недавно основными тезисами Зеленского было требование возращение границ 1991 года и вступление в НАТО. Но, как видим, по обоим пунктам у Хегсета совсем иная позиция.

Также новый министр обороны отверг еще один пункт, который в последнее время активно продвигает Зеленский - участие США в миротворческой миссии в Украине после завершения войны.

Хегсет заявил, что США "ни при каких обстоятельствах" не направят свои войска для участия в миротворческой миссии в Украине. "Гарантии безопасности для Украины должны быть обеспечены силами стран Европы, США не направят туда свои войска", - сказал глава Пентагона.

А в случае отправки миротворцев в Украину они должны находиться там не под эгидой НАТО.

"Любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. Если эти войска будут направлены в Украину в качестве миротворцев в любой момент, они должны быть развернуты как часть миссии, не относящейся к НАТО, и на них не должна распространяться статья 5 (то есть, чтобы в случае нападения РФ на этих миротворцев, НАТО не было обязано отвечать - Ред.)", - заявил Хегсет.

Хегсет добавил, что европейская безопасность "должна быть императивом европейских членов НАТО", а США "встречаются с угрозами собственным границам" и будут сосредоточены на их защите, а также на сдерживании Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом Хегсет подчеркнул, что США "больше не потерпят неравноправное отношение в НАТО к обороне, которое провоцирует зависимость". И, вслед за Трампом потребовал от европейцев тратить не менее 5% ВВП на оборону.

Объявлений о новом пакете американской военной помощи Украине глава Пентагона на "Рамштайн" также не сделал. Таким образом, после инаугурации Трампа никаких новых пакетов от США Киеву не передавалось.

Все эти заявления - еще одно подтверждение тому, что США берут курс на скорейший выход из украинской войны и перекладывание этой проблемы на Европу. В Европе же говорят, что дать Киеву реальные гарантии безопасности без активного участия США нереально - эту мысль регулярно повторяет и Зеленский.

Как мы уже писали, на данный момент США предлагают Европе в качестве "гарантий безопасности" покупать у них оружие для Киева. И самим решать вопрос по миротворцам (что, как анализировали западные СМИ, а также украинские власти опять-таки слабо реализуемо без прямого участия США).

Для Украины же главное - что, исходя из заявлений Хегсета, гарантии безопасности не будут включать в себя прямой ответ НАТО по России в случае новой ее атаки по Украине. А захотят ли отдельные страны Альянса давать Украине гарантии, схожие с натовскими, при том, что американцы этого делать не будут, - большой вопрос. Пока таких гарантий не было прописано ни в одном военном договоре, заключенном с Киевом.

Весьма харатерное заявление в контексте окончания войны сделал сегодня и Владимир Зеленский. Он сказал, что военное положение, "наверное", будет отменено после завершения горячей фазы войны - после чего состоятся выборы.

Но при этом дал понять, что не хочет идти на прекращение огня без гарантий безопасности.

"Не будет никакого прекращения огня просто ради прекращения огня. Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантий безопасности прекращение огня только для того, чтобы Путин мог вернуться через два месяца. Нет, это невозможно. И поэтому горячая фаза войны закончится. Если она закончится, то закончится и военное положение, наверное. Я не знаю, я думаю. Потому что, смотрите, я хочу сказать, что если нет военного положения, то парламент должен провести выборы. Объявить дату и т. д. и предпринять законодательные шаги", - сказал президент в интервью The Economist.

Напомним, что с недавних пор формулу "остановка огня - выборы в Украине - окончательный мирный договор" активно продвигают у Трампа (судя по сообщениям западных СМИ и отдельным комментариям соратников Трампа). Ранее Киев открыто критиковал эту формулу, и Зеленский заявлял, что на выборы пойдет лишь после подписания окончательного мирного соглашения с учетом всех военных гарантий.

Но теперь произошел заметный сдвиг в риторике Зеленского. И, как видим, он уже согласен отменять военное положение и проводить выборы быстрее - после первоначального прекращения огня. Это косвенно подтверждает, что у Трампа продавливают именно такую схему урегулирования.

Как будут брать в армию 18-летних

Вчера украинское Минобороны начало предлагать воевать по контракту тем, кто не подлежит мобилизации - то есть, тем молодежи 18-24 лет. Им предлагают следующие условия:

– контракт на 1 млн – 200 тысяч грн сразу при подписании контракта и 800 тысяч грн выплат двумя частями на время действия контракта (после прохождения обучения и зачисления в боевую часть);

– дополнительно до 120 тысяч грн/месяц + доплаты за боевые задания;

– самостоятельный выбор части, специальности и места прохождения ВВК;

– компенсация жилья в течение службы;

– медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование;

– ипотека 0.0% годовых после окончания контракта ("еОселя");

– обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта;

– право на выезд за границу после 1 года службы. Освобождение от призыва на 1 год после окончания контракта;

– обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев после подписания контракта.

Опцию с выбором места службы по контракту для "молодых" уже добавили в приложение "Резерв+". Правда, там, как оказалось, парням 18-24 лет предлагают выбор только из шести пехотных бригад, которые воюют на передовой. Другие воинские соединения - например войска ПВО или флот - выбрать нельзя.

То есть цель инициативы - поставить под ружье больше пехоты. При этом, как видим, предлагаются условия, которые значительно лучше, чем у действующих военных, которые служат бессрочно (им пока только обещают возможность демобилизации, но сроки внесения такого законопроекта постоянно переносят), не получали подъемных, а 100 тысяч гривен и выше получают только те, кто служат непосредственно на фронте (у остальных зарплаты в несколько раз меньше).

Военные пишут в Х, что это несправедливо по отношению к тем, кто служит уже не один год. Заявляют, что их "на@бали" и такие условия должны быть для всех военных.

Примеры комментариев:

"Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, ещё больше упадёт уровень морально-психологического состояния".

"Вы же понимаете, как будут относиться "старички" к этим молодым контрачам? Они год послужат, деньги заработают, а потом ещё и спокойно за границу уедут".

"Государство обесценивает всех тех, кто добровольно вступил в армию в начале полномасштабной войны. Похоже, что, выбирая между непопулярными решениями, они решили проигнорировать мотивацию тех, кто уже находится на службе", — написал в Facebook юрист Маси Найем, потерявший на войне глаз.

Американская газета Politico в заголовке материала о предложения по контракту для молодежи пишет, что "Украина заманивает новых молодых солдат большими деньгами, вызывая гнев старой гвардии".

"Страна" также поговорила с молодыми людьми в возрасте 18-24 года.

Мнения разделились. Есть те, которые интересуются подобными условиями (особенно единоразовой выплатой в миллион гривен, ограничением срока службы одним годом и возможностью затем легально выехать за границу). Другие вообще не готовы рассматривать предложения заключить контракт (в том числе, полагая, что война завершится гораздо раньше, чем они достигнут возраста мобилизации).

Однако всех смущают два момента.

Первый – ограниченный перечень бригад, в которые можно поступить на контракт. Из которых практически все - пехота. Из чего молодые люди делают вывод, что подписавших контракт сразу отправят "на передок" в штурмовики. При этом, с учетом уже обозначившегося негативного настроя военных-"стариков" к молодым, которые "за большие деньги собираются воевать лишь год", новоприбывших могут специально отправлять на наиболее опасные участки (по крайней мере такие опасения уже присутствуют). Что уменьшает вероятность выживания после года контракта.

Второй – слишком "жирные" условия контракта ("слишком хорошо, чтоб быть правдой"). Большие подъемные, высокая зарплата, всего год службы, после которого можно будет не только уйти на "гражданку", но и получить право выехать за границу. Это вызывает подозрение, что речь идет о некой "заманухе", чтоб привлечь молодых бойцов. А потом условия контракта пересмотрят и его продлят еще на год, а то и бессрочно, чтоб было как и у остальных мобилизованных.

Также молодые люди отмечают, что почти все их сверстники из тех, кто хотел и был готов идти воевать и так уже служат. Что снижает число потенциальных контрактников.