Москва не намерена вести переговоры об обмене подконтрольной ВСУ части Курской области на захваченные россиянами территории Украины.

Это дало понять Министерство иностранных дел РФ.

Как мы сообщали, ранее такое намерение высказал президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что пока не знает, какую территорию Украина попросит взамен.

Спикер МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что находящиеся в Курской области украинские войска ждет земля "без всякого обмена площадью метр на два".

Напомним, на днях Зеленский уже говорил, что Украина намерена использовать операцию ВСУ в Курской области на переговорах об окончании войны.

Сможет ли Украина использовать плацдарм в Курской области на переговорах с РФ, мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1084-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донбассе россияне продолжают постепенно продвигаться к созданию "мешка" к западу от Курахово. Украинские военные сообщили, что армия РФ близка к захвату села Андреевка. В частности, россияне занимают южные окраины Андреевки, которые находятся ближе к трассе по направлению к Запорожью. К востоку от Покровска российские войска вышли на перекресток трассы Покровск - Константиновка, а восточнее ВСУ отбили село Водяное Второе.

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