Владимир Зеленский заявил о намерении обменять часть Курской области, удерживаемой ВСУ, на захваченные россиянами украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.

Об этом он сказал в интервью британской газете The Guardian.

"Мы обменяем одну территорию на другую", — сообщил украинский президент.

Он добавил, что пока не знает, какую территорию Украина попросит взамен.

"Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет", — сказал Зеленский.

В этом же интервью он раскритиковал идею команды Дональда Трампа о том, чтобы гарантии безопасности после завершения войны в Украине дали европейцы.

"Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю нет. Гарантии безопасности без Америки - это не настоящие гарантии безопасности. Мы за миротворческий контингент, если он будет частью гарантии безопасности, но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что без Америки это невозможно", - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, "пока нет даты" его встречи с Трампом.

На днях президент уже говорил, что Украина намерена использовать операцию ВСУ в Курской области на переговорах об окончании войны.

"Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян по Украине относительно курского направления", - сказал он.

Сможет ли Украина использовать плацдарм в Курской области на переговорах с РФ, мы анализировали в отдельном материале.