Украина официально этого не комментирует (хотя президент Владимир Зеленский вчера напомнил о том, что исполнилось полгода вторжению ВСУ под Курск).

Паблики, близкие к ВСУ, сообщают, что есть продвижение украинских сил к юго-востоку от Суджи, но не конкретизируют деталей, удалось ли закрепиться на новых позициях. Также пока не сообщается о взятии или блокировании населенных пунктов. Американский Институт изучения войны пишет, что украинские силы начали новую серию механизированных атак численностью до батальона в Курской области и продвинулись до пяти километров (об этом сообщил один из российских военных пабликов).

Также украинские военные блогеры признают, что существенный урон технике наносят российские дроны на оптоволокне, которые не зависят от погоды и помех.

Российские военные телеграм-каналы сообщают об атаке ВСУ в направлении сел Черкасская Конопелька (некоторые российские паблики говорят о занятии подразделениями ВСУ части этой деревни, другие пишут, что украинские силы высадили десант вблизи его и там сейчас идут бои) и Уланок. До самих Уланок, как заявляют российские телеграм-каналы, украинские штурмовые группы не дошли, будучи остановлены российскими войсками, и заняли ряд посадок, за которые бои продолжаются до сих пор. Россияне заявляют о купировании попыток перебросить к этим группам подкрепления и утверждают, что бои сейчас позиционные. О новых крупных атаках ВСУ сегодня информации не поступало.

Напомним, похожий сценарий был северо-восточнее Суджи, когда украинские части в начале января дошли до села Бердин, но дальше бои приняли статический характер, и развить успех не получилось.

При этом российские военные паблики не исключают новых атак ВСУ около Суджи, заявляя о подтягивании украинских резервов из Сумской области.