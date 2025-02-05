Украина намерена использовать операцию ВСУ в Курской области на переговорах об окончании войны.

Об этом заявил Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

"Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян по Украине относительно курского направления. Это был очень важный шаг. Я не люблю разбрасываться такими словами, как "исторический", и я не буду использовать его по отношению к этой операции, но она была очень важной", - заявил президент Украины.

Он уверен, что в ближайшее время РФ не удастся выбить ВСУ из Курской области.

Также Зеленский напомнил, что завтра исполнится полгода началу курской операции.

Теперь уже бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен незадолго до своего ухода с поста заявил, что операция ВСУ в Курской области поможет Украине на будущих переговорах с РФ.

Сможет ли Украина использовать плацдарм в Курской области на переговорах с РФ, в условиях, когда россияне смогли вернуть уже 60% территории, мы анализировали в отдельном материале.