Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинские военные делились своей последней едой с жителями Курской области.

Об этом она сказала на круглом столе "Духовный фронт России" в Государственной думе в рамках Рождественских парламентских встреч.

По словам Москальковой, вернувшиеся на территорию РФ жители Курской области "говорят разное" об украинских военных.

"Я работала, возвращая курских жителей, которых с территорий оккупированных украинские военные вывезли в Сумы. Жители рассказывали и о том, как украинские военнослужащие приносили им еду и делились последним. Мы не должны расчеловечиваться и видеть в них всех только "империю зла". Украинцы разные. И как они спасали людей от наёмников, с которыми они пришли", – сказала она.

Москалькова добавила, что украинские военные – православные, поэтому "надо побороться за их душу".

Напомним, в начале января Украина пошла в новое наступление в Курской области, однако, как писали западные СМИ, не достигла значительных успехов.

По данным прессы, после начала летнего наступления Украины в России более ста тысяч жителей Белгородской и Курской областей покинули свои дома.