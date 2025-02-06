Владимир Зеленский напомнил, что сегодня исполнилось полгода с момента начала вторжения Украины в Курскую область РФ.

Об этом он сказал в своём вечернем обращении.

Как раз сегодня украинские войска предприняли очередную атаку в этом регионе. Зеленский в обращении её не комментировал, а в Москве заявили, что все атаки ВСУ отражены.

Он добавил, что в результате этой операции ВСУ значительно пополнили обменный фонд военнопленных.

"Есть у нас в плену и солдаты Северной Кореи – сейчас они проходят лечение, они были ранены в боях. Тяжелые ранения. Но они являются доказательством того, что Путин втянул еще одно государство в эту войну – Северную Корею, и учит это государство вести современную войну. Это угроза для всех, для каждой страны в Восточной Азии", – считает Зеленский.

Он также подтвердил получение Украиной первой партии французских истребителей Mirage 2000 и ранее обещанных истребителей F-16 от Нидерландов.

Вчера Зеленский заявил, что Киев собирается использовать тему Курской области на мирных переговорах.

"Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян по Украине относительно курского направления. Это был очень важный шаг. Я не люблю разбрасываться такими словами, как "исторический", и я не буду использовать его по отношению к этой операции, но она была очень важной", - заявил президент Украины.

Он также уверен, что в ближайшее время РФ не удастся выбить ВСУ из Курской области.

Война в Украине идет 1079-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне наступают на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, свидетельствует карта Deep State. Они продвинулись южнее села Западное и в сторону дороги, ведущей к северу из Купянска. Согласно данным Генштаба, интенсивность российских атак спадает.

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