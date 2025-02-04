Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил новые пакеты санкций.

Об этом Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении.

Украинский президент анонсировал, что списки тех, к кому применят санкции, вскоре опубликуют. Пока указов о санкциях нет.

Напомним, в середине января Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО "против пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага и тех, кто помогает России продолжать войну".

Ранее в политических кругах Украины обсуждали возможное введение санкций против Петра Порошенко.

Война в Украине идет 1077-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты Deep State, армия РФ расширила свой плацдарм на правом берегу реки Жеребец в Ивановке, что на Лиманском направлении. Также военкоры сообщали, что украинские войска отходят к западу от Курахово в Донецкой области. Речь идет об участке возле трассы на Запорожье, у села Константинополь. Его захват позволит РФ окружить части ВСУ к юго-западу от Курахово.

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