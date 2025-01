В список фигурантов, в отношении которых в Украине недавно ввели санкции, помимо прочих, попал известный бизнесмен Константин Григоришин.

Большой актив Григоришина - завод "Запорожтрансформатор" был отчужден в пользу государства еще в 2022 году.

Но на тот момент предприятие уже имело статус банкрота, и среди последний его контрактов можно вспомнить разве что поставки нескольких трансформаторов для "Укрэнерго" менее чем на 150 млн гривен. Предполагалось, что завод должен возобновить работу и начать поставки трансформаторов, которые из-за массированных атак по украинской энергосистеме постоянно в дефиците. Впрочем, этого до сих пор так и не произошло.

Но у Григоришина остаются доли в нескольких украинских облэнерго, в частности, в Виннице, Полтаве, Тернополе, Чернигове, Сумах и Запорожье.

И именно этот факт, как считают эксперты, стал главной причиной введения против него санкций.

"Санкции против Григоришина это прямой путь к национализации доли россиянина в следующих облэнерго: "Винницаоблэнерго", "Черниговоблэнерго". "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго", - считает нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук говорит, что "изъятие" доли Григоришина в облэнерго позволит передать их в "Украинские распределительные сети", под крышей которой уже начали собирать активы. Что с ними будет дальше - вопрос пока открытый.

"Какое-то время на этой прибыльной даже в условиях войны теме смогут зарабатывать люди из окружения президента. Затем, скорее всего, их "передадут" американским инвесторам, которые уже активно интересуются нашей энергетикой", - говорит источник "Страны" на энергорынке.

По словам эксперта энергорынка Олега Попенко, облэнерго остаются "денежными", несмотря на войну. "Тариф на распределение постоянно растет, плюс - мягко говоря, не совсем прозрачное распределение средств на ремонты. Но главное - схемы, генерирующие миллиардные потоки", - отмечает Попенко.

Разбирались, смогут ли санкции против Григоришина ускорить передел облэнерго.

"Сохранил влияние на украинские облэнерго"

Были времена, когда Константин Григоришин имел достаточно большую "бизнес-империю" в Украине. В него входили, в частности, "Укречфлот", в управлении которого находились Николаевский, Днепропетровский, Черниговский, Запорожский и Херсонский речпорты, предприятия АСК "Укрречфлот" в Киеве и "Сумское НПО", завод "Запорожтрансформатор", "Днепроспецсталь", "Турбоатом", доли в нескольких облэнерго и др.

Но постепенно список украинских активов Григоришина сокращался. Причины разные - от бизнес-разборок до действий властей (воевать с ним начал еще экс-президент Петр Порошенко).

Примерно то же самое происходило и с активами Григоришина в России. В 2020 году Мищанский райсуд Москвы присудил Григоришину 4 года колонии по делу уклонения от налогов в российский бюджет. Еще в 2008-2010 годах его компания ПК "Создание", занимающаяся поставками трансформаторов, недоплатила в бюджет почти 1,4 млрд рублей, что на тот момент составляло порядка 50 млн долларов. Отметим, что у Григоришина до сих пор есть российское гражданство. В одном из интервью он заявлял, что пытался выйти из него, но не смог из-за российских санкций и возбужденных против него дел.

В 2021 году украинский Forbes оценивал состояние Григоришина в 275 млн долларов, хотя, к примеру, в 2011 году речь шла примерно об 1,3 млрд долларов.

В начале войны Григоришин потерял контроль над активами в Луганской области, кабельный завод перестал работать, а "Турбоатом" пострадал от российских обстрелов.

Затем государство национализировало "Запорожтрансформатор", который на тот момент уже был банкротом.

Но о доле Григоришина в облэнерго власти на какое-то время "забыли".

Между тем, летом прошлого года "Наши гроши" написали о том, что в июне, когда облэнерго вели значительные закупки электроэнергии для компенсации технологических потерь, винницкое, сумское, черниговское облэнерго подписали контракты на поставки с компанией Григоришина "Энера" на 3,76 млрд гривен.

"Такие подряды (закупку электроэнергии для компенсации технических потерь - Ред.) всегда получают компании, связанные с собственниками облэнерго. Потому что это "легкие" деньги, связанные с учетом потерь энергии",- написало издание, сделав вывод, что таким образом Григоришин фактически подтвердил свой контроль над перечисленными облэнерго.

Отметим, что, к примеру, в том же "Винницаоблэнерго" Григоришин в качестве бенефициара не фигурирует. По данным "Опендатабот", его акционерами являются закрытый недиверсифицированный инвестфонд "Инвестиционный капитал- Фонд акций" КУА "Инвестиционный капитал Украина" (24,99%), ООО "Луганское энергетическое объединение" (50%), и Garensia Enterprises Limited (22,44%). За первым стоит в том числе ICU и ее бенефициар Макар Пасенюк, за вторым - несколько офшорных компаний и Елена Уманская, структуры собственности Garensia Enterprises Limited в украинских базах в открытом доступе нет.

По данным Your Control, в "Сумыоблэнерго" доля государства "АО Украинские распределительные сети) составляет 25%, 24,99% имеет Larva Investmens Limited, столько же - Bikontia Enterprises Limited, 18,5% - UA Energy Distribution Holding Limited.

Конечный бенефициарный собственник "отсутствует в связи с непредоставлением данных".

Отметим, что эти же компании владеют долями "Полтаваоблэнерго" и "Черниговоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго.

В СМИ их давно связывали с Григоришиным, но никаких подтверждений не приводили.

Эксперты на энергорынке, с которыми пообщалась "Страна" также говорят, что Григоришин сохраняет доли в украинских облэнерго, в частности, Винницаоблэнерго", "Черниговоблэнерго". "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго".

"Самое большое влияние - на винницкое и полтавское облэнерго. По остальным доля колеблется от 5-8% до 20-30%", - говорит Корольчук.

Наш источник на энергорынке говорит, что на перечисленных облэнерго есть представители Григоришина и они реально участвуют в управлении предприятиями.

"Прямой путь к национализации"

Не удивительно, что после того, как Григоришин появился в санкционном списке, это тут же связали с планами государства на облэнерго.

Как считает нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, "санкции против Григоришина это прямой путь к национализации доли россиянина в следующих облэнерго: "Винницаоблэнерго", "Черниговоблэнерго". "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго". Об этом Кучеренко написал на своей странице в Фейсбуке.

"В разное время Григоришин контролировал эти и другие облэнерго в долях с Коломойским, Суркисами, Ахметовым, Коломойским, Порошенко и другими. В части предприятий этот контроль уже потерян или остается минимальным, в других - остается достаточно серьезным", - добавил Попенко.

Могут ли санкции в отношении Григоришина запустить процесс национализации облэнерго, о чем говорит Кучеренко?

Корольчук считает, что вполне. "Но этот процесс не будет быстрым. Сначала часть активов передадут АРМА, затем могут оформить в госсобственность или выставить на приватизацию", - считает Корольчук.

В то же время руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что активы не принадлежат Григоришину как физлицу, поэтому, если будет их национализация, есть возможность оспорить ее в судах, в том числе, международных. "Григоришин уже заявил, что собирается оспаривать введение санкций лично против него. Не исключено, что будут иски и в случае попыток национализировать доли в облэнерго. Не не факт, что удастся получить положительные решения", - отметил Рябцев.

Он также добавил, что "в любом случае работа облэнерго, в которых, как подозревается, есть доля Григоришина, будет осложнена - получение контракторв с госпредприятиями и коммунальными структурами для компаний, связанных с фигурантами санкционных списков - под вопросом", - отметил Рябцев.

Показателен в деле с национализацией облэнерго кейс VS Energy (с ней связывают, в частности, российских политиков Александра Бабакова и Михаила Воеводина, бизнесмена Евгения Гинера). Речь идет о "Ривнеоблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Херсоноблэнерго", которыми, якобы, россияне владеют через подставных лиц (часть бизнеса давно переоформлена на словацкие, французские и американские компании, а сама VS Energy получила прописку в Голландии и стала VS Energy international N.V). В 2023 году был инициирован процесс национализации. Ожидалось, что ВАКС должен принять решение по этому вопросу до конца 2024 года. Но пока этого так и не произошло.

Как сказал наш источник на энергорынке, "пока их не трогают, так как в этом вопросе нет компромисса, в том числе, с международными партнерами".

Правда, у Григоришина серьезной "крыши" в лице иностранных инвесторов нет. Поэтому, как считает глава адвокатского объединения "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец, "действительно могут все забрать".

"Григоришин, конечно, может оспорить введение санкций в Верховном суде, но там быстро такие дела не рассматриваются. А все активы, находящиеся в Украине, могут отобрать, какие бы шаги не предпринимали собственники", - говорит Кравец.

Он также добавил, что санкции в отношении Григоришина могут быть связаны не только с облэнерго, но и с попыткой властей "нейтрализировать" бизнес, который "может спонсировать оппозиционные силы".

"Готовят под американских инвесторов"

Корольчук говорит, что облэнерго, несмотря на войну и огромные разрушения украинской энергетики, остаются прибыльным бизнесом.

"Тариф на распределение растет, облэнерго систематически получают деньги на ремонты, и процесс их распределения далеко не всегда прозрачный. Это монопольные структуры, и средства там есть", - говорит Корольчук.

По словам Попенко, в облэнерго и сейчас сохраняются весьма денежные схемы. К примеру, дешевую электроэнергию для населения со льготным тарифом перепродают бизнесу уже по совсем другим ценникам, - говорит эксперт. В прошлом году НАБУ и САП сообщили о задержании двоих организаторов схемы по обвинению в завладении более 12,5 млн и попытке завладеть еще 120 млн на закупках трансформаторного и измерительного оборудования для "Харьковоблэнерго". Речь шла об одном из топ-менеджеров последнего (на момент задержания уже бывшего) и руководителе коммерческого предприятия. Суть схемы в том, что оборудование закупалось по значительно завышенным ценам

Согласно финансовой отчетности "Винницаоблэнерго" за второй квартал 2024 года (более свежих данных нет), чистая прибыль составила почти 512 млн гривен, а рентабельность - 11,59%.

"Те данные финансовой отчетности, которые облэнерго открывают (во время войны они получили право делать это ограничено - Ред.) показывают, что практически все остаются прибыльными", - отметил Попенко.

Отметим, что часть облэнерго на сегодня числятся в структуре государственной компании "Украинские распределительные сети". В 2023 году на шести облэнерго (совокупный доход которых в 2022 году составил 14 млрд гривен) поменяли состав наблюдательных советов, причем в них начали вводить людей, которые "предлагали" мелкие миноритарии предприятий, зачастую сами же работники, владеющие минимальными пакетами акций. И тогда же на рынке заговорили о попытке "скрытой приватизации" облэнерго, которой, якобы, руководил министр энергетики Герман Галущенко.

В числе заказчиков этой "приватизации" называли на тот момент замглавы ОП Ростислава Шурму, курирующего вопросы энергетики, впрочем, он сразу же публично открестился от этой "аферы". Позже ходили разные слухи, что, дескать, на схемах в облэнерго хотят зарабатывать люди из окружения Давида Арахамии, сам Галущенко и его люди.

Источник на энергорынке говорит, что "украинскими облэнерго всерьез интересуются американские инвесторы, поэтому, нынешние заработки людей из ОП и энергочиновников уже вскоре обрубят, а сами облэнерго, скорее всего, пустят на приватизацию или же создадут на их базе государственно-частные компании". И, якобы, именно под эти цели собирают крупный пул облэнерго, куда, по всей видимости попадут и активы, контролируемые Григоришиным.