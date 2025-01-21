Танец с саблей от Трампа. Появилось видео, как президент США пытался разрезать торт после инагурации
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп снова исполнил публичный танец после своей победы на выборах.
Кадры с праздничной церемонии в Америке публикуют политические телеграм-каналы.
Вчера после вступления в полномочия главы государства республиканец перешёл к банкетной части мероприятия, в ходе которой должен был разрезать праздничный торт.
С этой целью Трамп одолжил у одного из солдат почётного караула клинок. В этот момент заиграл "фирменный" трек, использовавшийся во время предвыборной кампании будущего президента.
Под эту музыку республиканец начал танцевать, размахивая перед собой саблей.
Ранее мы публиковали видео, как в ходе публичного выступления ближайший соратник Трампа миллиардер Илон Маск пустился в пляс после того как совершил движение, напоминающее фашистское приветствие.
"Спасибо, что сделали это возможным! Моё сердце поднимается к вам", – обратился к публике бизнесмен, вскидывая вверх правую руку.
Напомним, на видео с инаугурации Трампа, ушедший американский лидер Джо Байден, Билл и Хиллари Клинтоны не апплодировали и не вставали с мест, а владелец айти-компании "Мета" Марк Цукерберг смотрел в декольте подруги хозяина торговой площадки Amazon Джеффа Безоса.