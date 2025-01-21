Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп снова исполнил публичный танец после своей победы на выборах.

Кадры с праздничной церемонии в Америке публикуют политические телеграм-каналы.

Вчера после вступления в полномочия главы государства республиканец перешёл к банкетной части мероприятия, в ходе которой должен был разрезать праздничный торт.

С этой целью Трамп одолжил у одного из солдат почётного караула клинок. В этот момент заиграл "фирменный" трек, использовавшийся во время предвыборной кампании будущего президента.

Под эту музыку республиканец начал танцевать, размахивая перед собой саблей.

Ранее мы публиковали видео, как в ходе публичного выступления ближайший соратник Трампа миллиардер Илон Маск пустился в пляс после того как совершил движение, напоминающее фашистское приветствие.

"Спасибо, что сделали это возможным! Моё сердце поднимается к вам", – обратился к публике бизнесмен, вскидывая вверх правую руку.

Напомним, на видео с инаугурации Трампа, ушедший американский лидер Джо Байден, Билл и Хиллари Клинтоны не апплодировали и не вставали с мест, а владелец айти-компании "Мета" Марк Цукерберг смотрел в декольте подруги хозяина торговой площадки Amazon Джеффа Безоса.