Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал нового президента США Дональда Трампа за эпатажность.

Об этом белорусский лидер сказал в одном из своих выступлений.

"Преемственность должна быть, а не "я пришел, герой такой, и все поломаю-покрошу". Выйди где-нибудь на публику – застрелят. Там же, вы видите, дураков много. И Дональд прав: господь его спас. Если он есть, то он его спас. Для чего? Для того, чтобы дурью занимался, все отменил и творил чудеса в мире? Он любит эпатажность эту, любит как-то помахать, показаться. Ну, хватит уже! 80 лет, сколько можно?" – заявил белорусский президент.

Напомним, что в ноябре Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на должность президента Соединённых Штатов.

Как мы писали, в сентябре на Трампа было совершено покушение. Сообщалось, что стрелявший в Трампа Райан Уэсли Рут поддерживал Украину. В 2016 году он был сторонником Трампа, но потом выразил поддержку Джо Байдену и Камале Харрис. Мы подробно рассказывали о стрелявшем в Трампа в отдельном материале.

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