Обещания Запада однажды принять Украину в НАТО были "ложью". Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Причем, по его словам, США и Германия всю войну поддерживали контакты с Россией.

"От некоторых государств, я думаю, что это была изначально не очень прозрачная политика, они не поддерживали нас в НАТО. И это были просто ложные слова, что да, Украина будет в НАТО. Это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам. И также это было нечестно от наших лидеров. Когда наши некоторые лидеры говорили, обещали, что мы будем в НАТО. И это также было нечестно. И я считаю, что была слабая позиция Германии и США. Потому что они имели диалог с русскими. И я считаю, что они проиграли этот диалог. Проиграли, потому что они всегда апеллируют к тому, что когда-то какие-то были договоренности с русскими", - заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский и сам неоднократно заявлял, что Украина будет в НАТО.

Также Киев сейчас требует принятия в Альянс как условия заключения мира с Россией. При этом Зеленский признает, что США и Германия выступают против этого.