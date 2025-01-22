На официальном сайте Верховной Рады появился скандальный законопроект о налогообложении посылок.

"Страна" уже подробно писала об этой новой инициативе главы профильного парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике — ввести 20% НДС на все международные посылки, а, если стоимость отправления выше 150 евро, будет еще и пошлина, а это еще плюс в среднем 10%.

Украинцы уже окрестили готовящиеся нововведения как "налог на AliExpress и Temu".

Но долгое время самого законопроекта в Раде не было. Как рассказал нам источник в депутатских кругах, шло "прощупывание почвы" и согласование документа на регистрацию.

20 декабря законопроект зарегистрировали в парламенте, но текст и и сопроводительные документы появились позже.

"Страна" изучила скандальный законопроект о налоге на посылки.

Зацепились за схемы

Законопроект о "налоге на AliExpress и Temu" зарегистрирован в Раде под номером 12430. Хотя Данил Гетманцев изначально анонсировал его как свою инициативу, под документом подписалась целая группа авторов.

В пояснительной записке отмечается большой рост электронной коммерции, который "революционировал" способы покупки продажи и покупки товаров людьми и бизнесом во всем мире. И Украина не осталась в стороне.

Авторы проекта приводят такую статистику: в прошлом году в нашу страну ввезли 75,5 млн международных почтовых и экспресс отправлений, а стоимость товаров в них составила 123 млрд гривен.

"При этом развитие электронной коммерции породило и развитие манипуляций, связанных с уклонением от прохождения таможенного контроля и уплатой таможенных сборов", - говорится в пояснительной записке. Речь, по данным авторов проекта, идет о таких "манипуляциях" как подмена инвойсов, указание недостоверного наименования товаров в отправлениях и т,д.

В пояснительной записке проводятся такие расчеты Института социально-экономической трансформации: один человек, получая по одной посылке в сутки, может за месяц импортировать товаров без налогов на сумму до 4,5 тысяч евро. А, если сформировать пул из 100 физлиц, которые будут получать по 3 посылки в сутки, то реально за месяц ввезти товаров без налогов на 1,34 млн евро.

"Это уже значительная промышленная партия, с которой не нужно платить никаких налогов. В то время как коммерческий импорт сопровождается уплатой НДС 20% и ввозной пошлиной", - говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта утверждают, что такими "посылочными льготами" пользуется достаточно большая армия физлиц для осуществления "теневой предпринимательской деятельности" - товары из посылок затем продаются через интернет-площадки и соцсети.

"Среди 100 самых крупных получателей международных почтовых отправлений в 2024 году - 81 физлицо. Они сумарно получили за 9 месяцев 2024 года 18765 посылок или в среднем 232 посылки на человека. Ни одна из посылок не превышала по стоимости 150 евро, соотвественно, все они были освобождены от уплаты НДС", - утверждают авторы проекта.

То есть, упор идет на борьбе со схемами, когда товары из посылок затем массово перепродаются в коммерческих масштабах, что "ломает" конкурентную среду и причиняет большой урон честному бизнесу и отечественным производителям товаров.

Почему, имея статистику по крупнейшим получателям посылок и подозрения в организации теневого бизнеса, правоохранители не взяли в оборот эти конкретные кейсы, депутаты не сообщают. Как и то, почему из-за достаточно узкого круга "теневых бизнесменов", должны страдать все остальные граждане, покупающие товары на заграничных маркетплейсах исключительно для себя.

Вместо этого приводят примеры из международной практики, в частности, по ЕС, где с 2021 года отменено освобождение от НДС при импорте товаров, вне зависимости от их стоимости. Рассматривается аналогичная мера и касательно ввозной пошлины.

В финансово-экономическом обосновании нового законопроекта указано, что отмена "посылочных льгот" в Украине, если бы она состоялась еще в начале 2024 года, позволила бы дополнительно получить в бюджет 11,8 млрд гривен налогов.

Условия для посылок

Что написано в новом законопроекте?

Нововведений несколько:

НДС в случае принятия проекта, будут насчитывать на все международные посылки, вне зависимости от их стоимости. Это касается в том числе, и отправлений от одного физлица другому, хотя изначально речь шла о некой льготе на посылки стоимостью до 45 евро (с них НДС взимать не планировали, если товары не предназначены для коммерческой продажи). Но в итоговом тексте проекта указано, что такие посылки "вне зависимости от их фактурной стоимости облагаются налогом на добавленную стоимость в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины". Отметим, что сразу же после анонса нового проекта, отечественный бизнес увидел лазейку по "посылкам по 45 евро", на которые, якобы, теперь станут дробить посылки, чтобы по-прежнему не платить налоги. И планировал обратиться к Гетманцеву с просьбой убрать эту лазейку. Как видим, лоббистам удалось это сделать. При этом сохраняется "зеленый коридор" для тех товаров, которые уже имеют льготы при импорте, согласно Налоговом кодексу. Это, к примеру, энергетические товары или товары оборонного назначения. Для расчета НДС с посылок вводится понятие специального валютного курса. Налог будут расчитывать по курсу, установленному НБУ на 0:00 часов предпоследней среды месяца, предшествующего месяцу, в котором посылка будет задекларирована. То есть, при расчете налога таможенники будут ориентироваться не на гривневую стоимость, уплаченную за товар, и уже на нее насчитывать 20% НДС, а на "специальный" курс доллара. Если товар идет долго, а девальвация гривны за этот период значительная, то по факту могут насчитать сумму, превышающую 20% в гривне. По ввозной пошлине - без особых сюрпризов. Как уже писала "Страна", если стоимость посылки не превышает 150 евро, но будут насчитывать еще и пошлину 10% Описано, как будут декларироваться посылки. Декларировать товар станут получатель или отправитель, подавая таможенную декларацию установленной формы. Отметим, что сейчас с посылок дороже 150 евро тоже взимается НДС, при этом службы доставки предлагают дополнительный сервис по оформлению бумаг и уплате налога, что стоит до тысячи гривен. Получатель может отказаться и делать все самостоятельно, но это дополнительное время и деньги, поэтому многие предпочитают заплатить. То есть, к итоговому удорожанию посылок стоит прибавить еще и расходы на услуги брокеров. Если стоимость товара превышает 10 000 евро, его будут декларировать почтовые операторы "с учетом ведомостей и документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза". Небольшим службам доставки, скорее всего, собрать такие документы будет проблематично (так как они не являются членами Всемирного почтового союза), следовательно, от доставки дорогих товаров их автоматически оттеснят. В целом предусмотрено ужесточение требований к почтовым операторам и службам доставки. Заниматься международными отправлениями смогут компании, у которых есть свой веб-сайт с порядком предоставления услуг, мобильное приложение с бесплатной загрузкой, собственные отделения (почтоматы) во всех областях, кроме временно оккупированных и тех, где идут боевые действия, опыт в сфере внешнеэкономической деятельности не менее года. Как минимум, 50% сотрудников оператора должны иметь опыт к этой сфере или в сфере логистики. Должна быть система отслеживания движения каждого почтового отправления с доступом к ней отправителя и получателя. Также оператор должен иметь в собственности или пользовании логистическую инфраструктуру - сортировочные центры, транспортные средства, помещения, оборудование, программное обеспечение . Соотвествие этим требованиям операторам нужно будет подтверждать. Какие компании в итоге вообще получат право заниматься международными посылками — пока неясно. Но понятно, что мелкие службы доставки в этот перечень вряд ли попадут. Ужесточение требований и снижение конкуренции на рынке доставки также могут взвинтить ценники. В таможенных декларациях под посылки будут изменения. В частности, нужно будет указывать адрес электронной почты и номер телефона и индивидуальный налоговый номер. Как в последующем будет использоваться такая информация - пока неясно. Но очевидно, что получатели станут более "заметными" и для таможни, и для налоговиков. Таможенники могут определить другую фактурную стоимость (а не ту, что указана в декларации). Если это произойдет, в декларацию будут внесены изменения, а о самом факте занижения инвойса станут информировать контролеров.

Будет ли при введении всех этих норм вообще смысл заказывать товары на заграничных маркетплейсах - вообще непонятно. Впрочем, не исключено, что в законопроект в процессе его прохождения в Раде еще будут внесены изменения.