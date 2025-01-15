Власти Испании намерены обкладывать 100%-ным налогом недвижимость, приобретаемую гражданами стран, которые не входят в Евросоюз. То есть нововведение коснется и граждан Украины, которые не являются резидентами стран ЕС.

Об этом сообщает ВВС.

По словам испанского премьер-министра Педро Санчеса, эта "беспрецедентная" мера необходима для решения чрезвычайно острой жилищной проблемы в стране. По его словам, в 2023 году граждане стран, не входящих в ЕС, приобрели в Испании 27 тысяч объектов недвижимости не для проживания, а "чтобы на этом зарабатывать".

"Перед Западом стоит решающая задача: не стать обществом, разделенным на два класса: богатых землевладельцев и бедных арендаторов", - сказал он, не уточняя сроки введения такого налога.

В Испании давно растет общественное недовольство из-за сложностей с поиском доступного жилья для покупки или аренды на фоне роста цен на недвижимость и отставания от спроса строительства нового жилья. При этом львиную долю недвижимость в этой стране покупают иностранцы для отдыха или для того, чтобы в старости перебраться в страну с более теплым климатом.

Испанская недвижимость пользуется спросом и у украинских богачей. Ранее мы писали, что мать скандального военкома Евгения Борисова из Одесской области после начала полномасштабного вторжения стала владелицей виллы в испанском городе Марбелья. Стоимость дома составляет 3 миллиона 950 тысяч евро.

Мы также сообщали, что на Кипре власти решили ликвидировать "золотые паспорта" - программу получения гражданства страны через инвестиции в ее экономику.