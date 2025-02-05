Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к новому заседанию Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) готовят вопросы по "финансовой стойкости".

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении.

Также украинский президент обещает принять решения, которые снизят цены в аптеках.

Кроме того, он заявил об активизации контактов с американской администрацией.

Напомним, накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о своем первом телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцем. А Зеленский заявил, что уже есть "рабочие даты", когда "американская команда" приедет в Киев.

Война в Украине идет 1078-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты Deep State, армия РФ продвинулась в городе Часов Яр Донецкой области, где продолжается продавливание украинской обороны, как и в соседнем Торецке. Украинские военные сообщили, что россияне дозачистили поселок Крымский восточнее шахты "Торецкая", которую противник также штурмует, имея тактические успехи.

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