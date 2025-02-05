Зеленский в 14-й раз продлил военное положение и мобилизацию в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об очередном продлении военного положения и мобилизации.
Соответствующие законы №12404 и №12405 опубликованы на сайте Верховной Рады.
В подписанном документе говорится, что военное положение и всеобщая мобилизация в стране продлеваются еще на 90 суток - с 8 февраля по 9 мая 2025 года.
Как мы писали, Зеленский внес в парламент проекты этих законов 14 января, а уже 15 января парламент проголосовал за них.
В предыдущий раз военное положение было продлено в ноябре до 7 февраля 2025 года. Это уже 14-й раз, когда в Украине продлевают военное положение и мобилизацию.
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