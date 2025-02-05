Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об очередном продлении военного положения и мобилизации.

Соответствующие законы №12404 и №12405 опубликованы на сайте Верховной Рады.

В подписанном документе говорится, что военное положение и всеобщая мобилизация в стране продлеваются еще на 90 суток - с 8 февраля по 9 мая 2025 года.

Как мы писали, Зеленский внес в парламент проекты этих законов 14 января, а уже 15 января парламент проголосовал за них.

В предыдущий раз военное положение было продлено в ноябре до 7 февраля 2025 года. Это уже 14-й раз, когда в Украине продлевают военное положение и мобилизацию.

Война в Украине идет 1078-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты Deep State, армия РФ продвинулась в городе Часов Яр Донецкой области, где продолжается продавливание украинской обороны, как и в соседнем Торецке. Украинские военные сообщили, что россияне дозачистили поселок Крымский восточнее шахты "Торецкая", которую противник также штурмует, имея тактические успехи.

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