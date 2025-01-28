Сотрудников ТЦК и ВВК предлагают сажать на восемь лет за незаконную мобилизацию мужчин в Украине.

Об этом говорится в ранее анонсированном законопроекте, текст которого появился на сайте парламента.

За отправку в армию мужчин, которые не подлежали мобилизации, предлагается ввести уголовную ответственность со сроком от трех до восьми лет.

Вместе с тем в законопроекте нет ответственности за те или иные скандальные методы уличной мобилизации: избиения, упаковки в бусики, изъятие телефонов и т.д.

Ранее народный депутат Бужанский заявил, что в Верховной Раде разработают законопроект о наказании сотрудников ТЦК и ВВК за нарушения при мобилизации.

В "Слуге народа" говорили, что указанные нарушения уже и так урегулированы в законодательстве. Нардеп Федиенко отмечал, что никаких новых законопроектов по этому поводу вносить не будут.

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