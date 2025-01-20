В Верховной Раде разработают законопроект о наказании сотрудников ТЦК и ВВК за нарушения при мобилизации.

Об этом сообщает народный депутат Максим Бужанский.

Такое предложение выдвинули начальник Генштаба Баргилевич и нардеп Павлюк по итогам заседания двух комитетов Рады, где обсуждали массовую "бусификацию" людей.

"Будем разрабатывать и вносить законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и сотрудников ВВК за, грубо говоря, попытки выдавать нездоровых за здоровых. Не может так быть, что у граждан есть ответственность за нарушение правил воинского учёта, а у сотрудников ТЦК и ВВК нет", - пишет Бужанский.

Между тем появились подробности законопроекта об ограничении прав ТЦК.

В частности:

сотрудников обяжут снять балаклавы;

им запретят применять силовые методы;

полицейские должны находиться для защиты прав людей.

Такой консенсус был достигнут на комитете Верховной Рады. Ожидается, что эти изменения в закон о мобилизации будут вынесены на голосование парламента.

Ранее в МВД заявили, что военкомы могут мобилизовать украинцев на улицах без присутствия полиции.

Также мы писали о том, как военный медик заявила, что уклонисты в Украине должны быть "бусифицированы".