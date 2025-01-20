Военкомов обяжут снять балаклавы. Первые подробности проекта закона об ограничении прав ТЦК в Украине
В Верховной Раде разработают законопроект о наказании сотрудников ТЦК и ВВК за нарушения при мобилизации.
Об этом сообщает народный депутат Максим Бужанский.
Такое предложение выдвинули начальник Генштаба Баргилевич и нардеп Павлюк по итогам заседания двух комитетов Рады, где обсуждали массовую "бусификацию" людей.
"Будем разрабатывать и вносить законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и сотрудников ВВК за, грубо говоря, попытки выдавать нездоровых за здоровых. Не может так быть, что у граждан есть ответственность за нарушение правил воинского учёта, а у сотрудников ТЦК и ВВК нет", - пишет Бужанский.
Между тем появились подробности законопроекта об ограничении прав ТЦК.
В частности:
- сотрудников обяжут снять балаклавы;
- им запретят применять силовые методы;
- полицейские должны находиться для защиты прав людей.
Такой консенсус был достигнут на комитете Верховной Рады. Ожидается, что эти изменения в закон о мобилизации будут вынесены на голосование парламента.
Ранее в МВД заявили, что военкомы могут мобилизовать украинцев на улицах без присутствия полиции.
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