В МВД заявили, что военкомы могут мобилизовать украинцев на улицах без присутствия полиции
Военкомы могут проводить уличную мобилизацию без полиции.
Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью СМИ.
"У ТЦК есть все полномочия самим проверять документы граждан. Они (военкоматы - Ред.) просят – это официальные запросы в Нацпол, чтобы мы сопровождали работников ТЦК", - сказал министр.
Клименко утверждает, что нарушений при мобилизации становится всё меньше.
Он заявил, что скандальные эпизоды - это "единичные случаи, которые все пытаются посмаковать".
Ранее заявлялось, что военкомы могут силой задерживать мужчин только если в составе группы находятся представители полиции, и если у человека есть нарушение воинского учёта.
Также недавно представитель омбудсмена заявил о практически полном искоренении бусификации в Украине. Однако сам Дмитрий Лубинец опроверг заявление своего представителя.
Война в Украине идет 1020-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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