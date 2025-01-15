Верховная Рада приняла законопроект №12 378 о механизме размещения ВСУ за границей во время военного положения.

Авторы документа пишут, что "возник вопрос об усовершенствовании механизмов направления и пребывания военнослужащих, как самостоятельно, так и в составе подразделений, на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального овладения ее использованием для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины".

Решение об отправке ВСУ за границу принимает президент и подает в Раду законопроект, указывая численность, состав, оружие и технику таких подразделений.

Исключение - направление подразделений ВСУ на территорию государства-агрессора для отражения такой агрессии.

Напомним, что недавно сообщалось о СЗЧ десятков военных 155-ой бригады во время обучения во Франции, а также был подобный случай в Польше.

Кроме того, с осени в Украине резко выросло число случаев самовольного оставления частей военнослужащими и дезертирства с поля боя.