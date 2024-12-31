Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило дело по обстоятельствам формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", вступление в бой которой под Покровском обернулось массовым оставлением позиций.

Об этом сообщил главред "Цензора" Юрий Бутусов.

Он пишет, что ещё до того, как бригада произвела первый выстрел, её самовольно покинули 1700 военнослужащих. После этого следователям ГБР поручили провести расследование.

"Один из ответственных за формирование бригады руководителей скончался от сердечного приступа, а комбриг уволен сразу после вступления бригады в бой", – добавляет Бутусов.

При этом журналист считает, что произошедшее – это "действительно преступление, но преступление не солдат и офицеров – а преступление руководителей Ставки верховного главнокомандующего, Минобороны и Генштаба, которые продолжают тратить жизнь и средства на новые проекты, вместо усиления опытных и боеспособных бригад".

Бутусов рассказывает, что Владимир Зеленский дал команду формировать новую бригаду, что стоило 900 миллионов евро, и её начали готовить во Франции. При этом из неё прямо во Франции сбежали более 50-ти военнослужащих.

"Это вызвало вопрос у французского руководства по поводу серьёзности отношения украинцев к реализации столь дорогостоящего проекта. Такой подход серьёзно дискредитирует весь замысел Зеленского, поэтому начался скандал, тема была поднята на Ставке, и ГБР возбудило уголовное дело", – пишет Бутусов.

Однако, по его словам, подобного не могло не произойти, поскольку "с самого начала оказалось, что у ОК "Запад" нет ни командных кадров, ни солдат, ни вооружения, ни ресурсов для создания нового подразделения.

"Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, и служба требовала больших усилий для тех, кто пытался служить честно, и к большим потерям из-за самовольного ухода с самого начала формирования. 155-я бригада выехала на обучение во Францию в октябре, на тот момент в бригаде уже было 935 случаев СОЧ (укр. СЗЧ - Ред.)", – говорится в публикации.

Бутусов рассказывает, что перед отправкой из бригады забрали более 2550-ти военнослужащих на пополнение других частей, а потому из 1924-х человек, поехавших во Францию, только 1414 были зачислены на службу и обучались менее двух месяцев.

"То есть во Францию командование сухопутных войск и ОК "Запад" послали не организованную и управляемую воинскую часть, которая может многому научиться, а толпу людей в военной форме, примерно 30% от штата, которые должны были во время поездки заниматься организацией и знакомством между собой и с командирами", – добавил он.

По возвращению "Анны Киевской" в Украину её комбриг Рюмшин был отстранён от должности за бегство 50-ти человек во Франции.

"Были назначены новые командиры, которые вообще не имели никакого понимания о состоянии дел в бригаде, и вообще никого в ней не знали. В результате хаос в управлении только усилился, управляемость стала ещё хуже, и за первую неделю декабря ещё до вступления в бой в бригаде произошло еще 198 СОЧ", – рассказал Бутусов.

Также, по его словам, подразделения бригады без слаживания бросили в бой под Покровском. При этом бойцов не обеспечили беспилотниками и средствами РЭБ, что привело к большим потерям среди личного состава.

Напомним, несколько недель назад Бутусов рассказал что произошло со 155-й бригадой, воевавшей под Покровском.

Ранее скандально известная нардеп Марьяна Безуглая, регулярно критикующая высшее военное командование ВСУ, сообщила, что обученную во Франции бригаду "Анна Киевская" отправили на фронт без боевого слаживания.