Некоторые мобилизованные уходят в СЗЧ, находясь на обучении за границей. Об этом рассказал народный депутат Руслан Горбенко ("Слуга народа") в интервью Лане Шевчук.

В таком случае открывается уголовное дело, и ГБР подает их в розыск Интерпола.

Он отметил, что самый высокий процент дезертиров - как раз среди принудительно мобилизованных в новосозданные бригады.

Ранее дезертирство украинских военных в Польше подтвердило Минобороны страны.

Также украинские мужчины нашли еще одну схему уклонения от мобилизации.

Они ищут одиноких беременных женщин, чтобы те записали их отцом будущего ребенка, сообщает ТСН.

Вероятно, речь идет о мужчинах, у которых уже есть двое своих детей, а появление третьего освободит их от воинской обязанности.

Объявления размещают в интернете. Обещают заплатить 1-2 тыс. долларов, некоторые готовы потом платить алименты.

Адвокаты говорят, что уголовная ответственность за такую схему светит и мужчине, и роженице. Хотя доказать ее без признания одной из сторон будет довольно сложно. Доказать или опровергнуть отцовство можно с помощью ДНК-экспертизы, а взять образец у человека без его согласия в таких случаях невозможно.

Также адвокаты напоминают, что такой ребенок сможет претендовать на имущество мужчины, а женщина - на алименты.

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