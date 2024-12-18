Военнослужащие, самовольно оставившие часть, смогут вернуться с помощью "Армия+". В приложении появилась возможность оформить соответствующий рапорт.

Об этом в эфире телемарафона сообщила замглавы Минобороны Екатерина Черногоренко.

Также в приложении появилась возможность сообщить о причинах ухода из части. В частности, указать на некомпетентность командира.

По словам Черногоренко, рассмотрение рапорта займёт до суток.

После этого военнослужащий получит сообщение, что должен прибыть в батальон резерва – это временный пункт, где военных возвращают на службу. Из него военный может перевестись в воинскую часть, которую выберет сам.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон, по которому ушедшие в первое СЗЧ военные могут избежать наказания, если вернуться в часть до 1 января.

О проблеме дезертирства в украинской армии регулярно пишет западная пресса. Недавно украинский военный рассказал польскому СМИ, что временами в ВСУ дезертиров больше, чем убитых и раненых. По его словам, во всех частях есть нехватка людей, но в некоторых ситуация критическая.