В Украине новые проблемы с бронированием от мобилизации.

Прежние отсрочки, которые работодатели оформили для своих сотрудников, заканчиваются 28 февраля. То есть до даты "Ч" осталось меньше месяца. К тому времени предприятия должны заново пройти процедуру бронирования: подтвердить статус критической важности и подать списки сотрудников на бронь. Но у многих с этим возникают проблемы.

"Мы не проходим под общеукраинские критерии критичности, так как предприятие небольшое. Пытаемся получить статус через областную администрацию (местным органам разрешили бронировать важные для региона предприятия - Ред.), но пока сделать этого не удалось. Если вопрос не решится к концу месяца, бронь у наших мастеров просто слетит. Такая ситуация у многих коммунальщиков, у водоканала, служб, занимающихся вывозом мусора. Но, если нашим работникам начнут массово вручать повестки, кто будет работать? Это будет настоящий коммунальный коллапс", - говорит нам руководитель КП "Тепловик" из Хмельницкой области Александр Душенко.

На сложности жалуются также аграрии.

"Самые большие проблемы у мелких хозяйств. Чтобы получить право бронировать людей, фермер, обрабатывающий до 100 гектаров, должен иметь не менее 10 наемных работников. Но с такими площадями так много рабочих просто не нужно, да и по деньгам мало кто потянет", - пожаловался владелец небольшого аграрного бизнеса из Полтавской области. Он также опасается коллапса - не за горами весенняя посевная, и, непонятно, будет ли вообще кому выходить в поле.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит, что после многочисленных нововведений в правила бронирования, которые власти анонсировали как упрощения, процедура, наоборот, усложнилась и стала "менее прозрачной".

В итоге, как считает Кравец, до 1 марта многие потеряют бронь.

Разбирались, что происходит с бронированием и почему бизнес бьет тревогу.

Бронь по-новому

В конце прошлого года Кабмин принял постановление №1332, которым внес изменения в правила бронирования работников предприятий. В частности, были обновлены критерии критической важности компаний, имеющих право оформлять отсрочки для своих сотрудников: зарплата не ниже 20 тысяч гривен в месяц, уплата налогов не менее 1,5 млн гривен в год, отсутствие долгов, важность для экономики и другое.

Также появилась норма о том, что все отсрочки, оформленные до 1 декабря 2024 года, заканчиваются 28 февраля 2025 года и бронь нужно делать заново. Для этого предприятия должны снова подтверждать свою критичность - уже по новым критериям. И в случае получения статуса они могут подавать списки работников на получение отсрочки от мобилизации на год.

Перебронировать людей обещают быстро - в течение 72 часов. Кроме того, в "Дие" уже с 22 января появилась возможность бронировать работников наперед, то есть не дожидаясь конца февраля. Главное - чтобы предприятие имело подтвержденный заново статус критичности.

По этой процедуре появились отдельные нововведения. Если ранее статус критичности подтверждали Минэкономики и другие органы центральной власти (скажем, для аграриев - профильное министерство), то теперь признавать предприятия критически важными могут также областные администрации. Им дали право разрабатывать свои критерии критичности предприятий (правда, их нужно согласовывать с Минобороны и Минэкономики). Это было сделано для того, чтобы людей могли бронировать компании, не соответствующие общим критериям, но важные для экономики отдельных регионов. То есть, на первый взгляд, процедуру упростили. Но, как показывает практика, это не так и с раздачей статусов критичности из разных рук возникла дополнительная путаница, к чему мы вернемся чуть позже.

Уже в этом году Кабмин продолжил вносить изменения в правила бронирования. Например, в январе упростили процедуру для работников операторов газораспределительных сетей: к ним разрешили не применять требование по зарплате не менее 20 тысяч гривен за последний квартал. Вместо этого появилось условие, чтобы зарплата была не ниже средней по региону за четвертый квартал 2021 года. Недавно правительство своим распоряжением увеличило квоту по бронированию медиков с 50% до 100% для медучреждений государственной и коммунальной форм собственности.

"Чем меньше подпишу списков, тем больше людей с 1 марта заберу"

До 28 февраля осталось не так много времени. Поэтому сейчас предприятия лихорадочно пытаются оформить новые отсрочки. Но, как оказалось, сделать это не так просто.

Проблем несколько.

Во-первых, с подтверждением критичности предприятия.

"Мы по общеукраинским критериям не проходим - соответствуем только двум критериям, а нужно не менее трех. Решили оформлять статус через областную администрацию. Но там таких, как мы, много, на сегодняшнюю комиссию мы не попали. Придется ждать следующего заседания, а время идет. К тому же в обязательном порядке нужно подавать заверенные военкомом списки всех, кто претендует на отсрочку. А он подписывает выборочно. Открыто говорит: "Чем меньше я вам подпишу, тем больше людей смогу забрать с первого марта", - рассказывает Александр Душенко.

Фермер из Полтавской области говорит, что мелкие хозяйства, имеющие в обработке до 100 гектаров земли, получают статус критичности исключительно через обладминистрации. При этом критерии все равно довольно жесткие. Как уже упоминалось выше, нужно иметь не менее 10 наемных работников. Также, по его словам, для мелких агропредприятий недосягаема планка по зарплате в 20 тысяч.

"Поэтому, скорее всего, многие просто не получат возможности бронировать работников", — считает он.

Аграрные предприятия, обрабатывающие от 500 гектаров земли, получают статус критичности через Минагрополитики. Но и там возникли проблемы, так как в один момент в министерство ринулись тысячи компаний.

"Как нам пояснили, сотрудники ведомства просто физически не успевают обрабатывать заявки", — рассказал нам руководитель агропредприятия из Киевской области.

Во-вторых, работодатели уже подозревают фокус с арифметикой.

"Получается, у нас были забронированы 50% работников. Теперь мы подаемся на бронирование по-новому, и можем снова забронировать 50%, но уже от тех, кто у нас есть, то есть фактически отсрочки получат только 25% от того количества сотрудников, которое у нас было по состоянию на осень прошлого года", — говорит Душенко.

В-третьих, есть подозрения, что бронь получат не все из поданных списков, а если и получат, то полной гарантии, что человека не мобилизуют, уже не будет.

Это подтвердил и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Еще в прошлом месяце он сообщил, что получил ответ относительно мобилизации забронированного сотрудника.

"Теперь можно аннулировать отсрочку работников критически важных предприятий, даже несмотря на то что они забронированы", — заявил Федиенко. По его словам, такие прецеденты уже есть, в частности в Николаевском областном центре комплектации, который заявил, что "действует в рамках действующего законодательства". Федиенко отметил, что можно поставить зарплату "хоть сто тысяч", но это не дает гарантии, что работника не мобилизуют.

ТЦК на практике не всегда вносят данные о забронированном военнообязанном в систему "Обериг", из-за чего человеку могут вручить повестку.

"Я так понимаю, что распоряжения Минэкономики для них не указ", - добавил Федиенко. А разобраться и затем демобилизировать мобилизованного по ошибке мужчину практически нереально.

На Львовщине нужно 50 коров, на Киевщине - уже 100

Вернемся к нововведению, позволяющему областным администрациям устанавливать свои критерии критичности предприятий. Напомним, что это должно было упростить бронирование сотрудников для тех компаний, которые не дотягивают до общих критериев от Кабмина (или, скажем, соответствуют лишь некоторым из них), но важны для экономики того или иного региона.

Во многих областях уже разработали и согласовали с Минобороны и Минэкономики свои критерии.

Скажем, во Львовской области такими критериями являются требования по налогам (чтобы предприятие уплатило за предыдущий год 0,5%-1,5% суммы бюджета территориальной общины, в зависимости от общины), специализации (коммунальные компании, предоставляющие услуги тепло- или водоснабжения и водоотвода, агропредприятия, выращивающие плодовые культуры с урожаем за прошлый год не менее 75 тонн, ягоды с урожаем не менее 25 тонн, овощи с урожаем от 150 тонн, зерновые с урожаем от 500 тонн, масличные с урожаем от 250 тонн, специализирующиеся на животноводстве и содержащие не менее 50 коров). Проходными для брони по львовским меркам являются также компании, занимающиеся оптовой торговлей продуктами питания (с оборотом от 60 млн гривен в год), и те, кто экспортирует не менее 30% произведенной продукции.

Критерии Киевской областной администрации такие:

производство товаров и выполнение работ, необходимых для обеспечения территориальной общины, в том числе строительство, капремонты, ремонты образовательных, медучреждений, восстановительные работы, что должно быть подтверждено действующими договорами;

наличие не менее 10 работников;

юрлица, предоставляющие социальные услуги;

агропредприятия, обрабатывающие не менее 15 гектаров под плодовые или ягодные культуры, или 25 гектаров под овощи, или 50 гектаров под другие культуры;

животноводческие хозяйства, у которых есть не менее 30 тысяч голов птицы или 500 свиней, или 100 коров, овец или коз;

медучреждения, имеющие договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и др.

В Ивано-Фпанковской области свои критерии. Там на статус критических могут претендовать предприятия, у которых работают не менее 5% участников боевых действий, людей с инвалидностью (но не менее 30 человек), объем доходов за предыдущий год составил не менее 50 млн гривен (для государственных и коммунальных предприятий — 20 млн), подтвержденная клиентская база включает не менее 500 позиций, компания экспортирует свою продукцию (ее объемы не указаны), платит налоги на уровне 0,3-0,7% бюджета территориальной общины (этот критерий намного ниже, чем во Львовской области), вложила в регион с начала войны инвестиций на сумму не менее 150 млн гривен и т.д. Примечательно, что об аграриях отдельно не упоминается.

В Ровенской области критерии такие:

производство критически важных товаров или поставки армии (о какой именно продукции речь, не уточняется);

отсутствие задолженности по уплате НДФЛ, а его сумма за квартал составляет не ниже 75 тысяч гривен;

предприятие относится к критической инфраструктуре, является экспортером, ведет аграрный бизнес на площади от 10 до 40 гектаров и имеет не менее 5 работников, работает в сферах переработки, сбыта агропродукции, поставки удобрений, семян, имеет договоры на строительные и дорожные работы в пределах области, торгует топливом, является медучреждением и имеет договоры с НСЗУ и др.

Как видим, региональные критерии хотя и похожи, все же имеют существенные различия. Так, животноводческое предприятие с 50 коровами во Львовской области может бронировать работников, а на Киевщине уже нет. Как минимум пока не увеличит поголовье вдвое. То есть получается, что идентичные предприятия в одном регионе проходные для бронирования работников, а в другом - нет.

Кравец говорит, что получение местными властями права определять критические предприятия "еще больше все запутало".

"Ранее были одинаковые для всех и четкие критерии. Если соответствуешь - получаешь статус и бронируешь людей. А нет - остаешься без брони. Сейчас же областные администрации могут устанавливать свои критерии, не исключено, что под определенные компании. Получается, в одном регионе предприятие критическое, а в другом такое же уже не критическое. Прозрачной и полностью честной такую процедуру уже назвать сложно", - отметил Кравец.

Во что это выльется на практике, пока сказать сложно. Но, как рассказывают бизнесмены, в некоторых регионах в критерии внесли довольно расплывчатые формулировки: скажем, производство критически важной для региона продукции, но какой именно и в каких объемах, не уточняется. И это своего рода лазейка для того, чтобы протянуть под критичность бизнес, который сумеет договориться с местными властями.

Утонем в мусоре и фекалиях

Руководители предприятий, с которыми пообщалась "Страна", с тревогой ждут 1 марта.

"Непонятно, сколько людей мы в итоге сможем забронировать. Многие не верят, что получат отсрочку, и либо идут служить по контракту, чтобы иметь хоть какую-то возможность выбора, либо собираются увольняться и прятаться по домам. Этот сезон мы, конечно, как-то доработаем. Но вот со следующего коммунальное хозяйство ждет настоящий коллапс. Кто будет работать, непонятно", - отметил Душенко.

Похожая ситуация не только у теплокоммунэнерго, но и у других коммунальных служб: водоканалов, служб, занимающихся вывозом мусора и т.д.

Как рассказал нам руководитель одной из таких служб, за последний месяц их работникам, которые постоянно находятся на виду, так как ездят по городу, вручили 16 повесток.

Его коллега, руководитель коммунальной компании, говорит, что местный военком честно предупредил, что будет мобилизовать по одному сотруднику в месяц.

"За год, получается, 12 заберет. А кем я их заменять буду? Рынок труда пуст, на наши мизерные зарплаты люди не идут, женщинами слесарей и сантехников не заменишь, пенсионеры не справляются", - сетует директор.

Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и вице-премьеру - министру развития общин и территорий Алексею Кулебе с просьбой бронировать 100% работников критически важных предприятий ЖКХ.

"С учетом того что предприятия жилищно-коммунального хозяйства должны выполнять работы, которые являются взрывоопасными, требуют узкой специализации и даже специально сформированных бригад, критически важные предприятия теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода оказались в условиях повышенного риска остановки предоставления жизненно необходимых услуг потребителю", - говорится в обращении Ассоциации городов.

Как рассказал наш источник на рынке ЖКХ, вопрос увеличения квоты для коммунальщиков рассматривался на уровне профильных ведомств, по нему "собирали согласования", но итогового решения по сей день нет.

"Видно, ждут, пока мы все начнем тонуть в мусоре и фекалиях", - говорит представитель одного из коммунальных предприятий.

Фермер из Полтавской области тоже пророчит сложные времена.

"Скоро весна, непонятно, будет ли кому вообще в поля выходить. В этом году и цена на зерно есть, и с топливом нет проблем, а вот людей, судя по всему, не будет", — говорит он.

"Представители бизнеса и бизнес-ассоциации считают - есть риск того, что до 28 февраля госаппарат не может проработать все заявки и предоставить соответствующий статус всем действительно критическим предприятиям. Это, в частности, связано с тем, что на уровне министерств и местных органов власти накопилось значительное количество заявок на получение такого статуса. Кроме того, существующий юридический пробел в критериях и порядке предоставления критичности в части представления налоговой отчетности за 4 квартал 2024 года может стать причиной большого количества отказов в предоставлении статуса. Именно поэтому бизнес просит власти продлить действующие брони работников на два месяца и перенести крайний срок обновления критичности на 30 апреля, чтобы обеспечить непрерывный процесс бронирования и возможность прогнозировать свою хозяйственную деятельность, а также исключить возможные злоупотребления и нарушения законодательства в этой сфере", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.