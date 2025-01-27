У сотрудников студии "Квартал 95" нет права на бронирование от мобилизации.

Об этом заявил бывший автор проекта Макс Вышинский, 10 лет работавший в нем сценаристом, в интервью Ютуб-каналу Алины Доротюк.

По его словам, три сценариста воюют добровольцами.

"У "Квартала" настолько бронь, что аж три сценариста воюют на фронте по собственному желанию. Вот такая бронь. "Квартал" не является каким-то стратегическим предприятием для Украины, поэтому никто нас не бронировал", - сказал Вышинский.

Также он добавил, что если кто-то из "кварталовцев" и имеет отсрочку, то исключительно по личным причинам.

"Нас ассоциируют с телевидением, но мы не являемся какой-то большой компанией, мы являемся продакшеном, который создает продукт. Брони "Квартал 95" не имеет. Возможно, у кого-то есть какая-то индивидуальная причина: по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам... Но я не знаю, мы не общались никогда, чтобы мне сказали: "У меня есть бронь - потому что..." - уточнил Вышинский.

Ранее актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, почему не собирается идти на фронт. По его словам, у него нет военного опыта и надлежащей подготовки.

Весной прошлого года он же рассказывал, что два актера "Квартала" служат в Национальной гвардии, однако при этом им удается участвовать в концертах.