Юмористическая студия "Квартал 95" накануне нового года представила довольно необычный номер – подшутила над президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его Офиса Андреем Ермаком.

Видео с этим выступлением распространилось в украинских телеграм-каналах.

В постановке украинский президент впервые находится на этой сцене с бородой (ведущий "Квартала" адресовался картонной фигуре Зеленского).

"Ты присядь, в ногах, как и в телемарафоне, как говорится, правды нет", – предлагает "Зеленскому" Евгений Кошевой.

Далее на сцену вынесли фигуру Ермака, поскольку без него Зеленского видеть "непривычно".

В ходе номера один из ведущих объяснил присутствие Ермака тем, что Зеленский "не смог отпроситься".

Затем все "кварталовцы" начали по очереди поздравлять фигуру Зеленского с новым годом. Среди прочего, иронично поблагодарив за тысячу гривен государственной поддержки.

Впрочем, в целом номер вышел достаточно дружелюбным к украинскому лидеру.

Ранее "95 квартал" показал пародию на Трампа, где копировались характерные анатомические особенности и манера поведения новоизбранного президента США.

Напомним, "Квартал 95" пошутил и над Андреем Ермаком, где артист, изображавший главу ОП заявлял, что он – "второй человек в стране".