Юмористическая студия "95 квартал" сделала пародию на новоизбранного президента США Дональда Трампа, которую включила в свой новогодний выпуск.

Видео-фрагмент номера публикуют телеграм-каналы Украины.

Артист, изображающий главу американских республиканцев, копирует походку и характерные жесты Трампа, жмёт руки и целуется с девушками.

Ранее в соцсетях вспомнили, как украинские деятели называли Трампа до повторного избрания.

Активисты писали о нём нецензурную брань в соцсетях, а священник греко-католического собора Ивано-Франковска назвал Трампа "антихристом" и "дьяволом", заявив, что в случае победы республиканца на выборах наступит "конец света".

Также мы публиковали видео, как в Африке дети играют в покушение на американского политика.

На представленных кадрах можно заметить, что инцидент с реальной стрельбой спародирован достаточно точно.

Тем временем война в Украине идёт 1027-й день. Последние новости с главными событиями 16 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские и российские военные телеграм-каналы сообщили, что войска РФ снова прорвались в посёлок Новый Комар под Великой Новосёлкой в Донецкой области. Это село имеет важное значение, потому что перекрывает дорогу на север от Великой Новосёлки, которая окажется в полуокружении, если Новый Комар будет захвачен. Также, по словам украинских военных, в Курахово россияне полностью заняли район высотных домов, однако в Генштабе ВСУ опровергли эту информацию.

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