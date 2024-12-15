В городе Курахово Донецкой области россияне полностью заняли район высотных домов, украинские силы контролируют теперь лишь промзону Кураховской ТЭС.

Об этом пишет боец ВСУ с позывным Мучной в своём телеграм-канале.

"Оставить эту зону можно только в том случае, если враг займёт село Дачное, расположенное у трассы Курахово-Запорожье. Сегодня враг совершает атаки по этому направлению и пытается зацепиться за крайние дома, – сообщил военный.

Также, по его словам, россияне вошли в деревню Зелёновку к юго-западу от Курахово, откуда остаётся чуть более трёх километров до трассы, идущей со стороны Запорожья. Если россияне закрепятся в Зелёновке, "Кураховский котёл будет скоро", предполагает Мучной.

В свою очередь Генштаб ВСУ отрицает, что россияне захватили всю зону высотной застройки в Курахово.

Российская армия "пытается захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в его южной части".

"Командованием принимаются все нужные решения с учётом трудности обстановки", – заявили в ГШУ.

Ранее офицер ВСУ обвинил командование в некомпетентности и вредительстве, в результате которых украинские силы обороны попали в окружение под Курахово.

Война в Украине продолжается 1026-й день. Последние новости с главными событиями 15 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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