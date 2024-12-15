Поступают сведения о новом прорыве россиян к селу Новый Комар, что находится к северу от Великой Новоселки в Донецкой области.

Об этом пишут украинские и российские военные обозреватели.

Заявляется, что к настоящему времени российским штурмовикам удалось закрепиться в части села.

РФ уже заходила в Новый Комар, но была выбита силами украинской обороны. А теперь россияне предпринимают новую попытку штурма.

Это село имеет важное значение, потому что перекрывает дорогу на север от Великой Новосёлки, которая окажется в полуокружении, если Новый Комар будет захвачен.

Ранее телеграм-канал Deep State писал, что украинские войска рискуют попасть в окружение под Великой Новосёлкой.

"Вчера враг перешёл реку и пытается закрепиться западнее Сторожевого. Кроме того, продолжаются наступательные действия противника из Ровнополя с целью выйти на Нескучное. Таким образом полностью отрежут наши силы в Макаровке", – сообщал обозреватель.

Война в Украине продолжается 1026-й день. Последние новости с главными событиями 15 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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