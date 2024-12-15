В РФ пишут о контратаке украинских войск под Покровском в направлении захваченного села Шевченко
Российские военные паблики пишут о контратаке украинских войск под Покровском Донецкой области в направлении захваченного ранее россиянами села Шевченко.
Заявляется, что для контратаки ВСУ выделили крупные силы, включая 3-ю Отдельную штурмовую бригаду.
Паблики пишут, что сейчас идут бои в Шевченко.
Отметим, что ОСГВ "Хортица" ВСУ вчера опубликовала такое заявление о ситуации на данном направлении:
"В результате изнурительных боестолкновений противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко. В настоящее время подразделениями наших войск проводятся мероприятия по восстановлению тактического положения".
Ранее украинские военные сообщали, что российские ДРГ уже пытаются проникать с юга в Покровск.
Война в Украине идет 1026-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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