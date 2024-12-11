Россияне в Торецке Донецкой области стремительно наступают западнее шахты "Центральная", захваченной ими раньше.

Об этом сообщает украинский военный с позывным Мучной.

"После того как россияне взяли контроль над шахтой "Центральная" и ее терриконами, они стремительно начали развивать наступательные действия западнее этих позиции, также пытаются протиснуться к северным окрестностям города в направлении шахты "Торецкая". Это один из серьезных узлов обороны, после того, как противник дожмет, здесь уже не будет никакого смысла держаться, таким образом город может перейти в руки россиян", – написал он.

Кроме того, Мучной рассказал о ситуации в Часовом Яре.

"Враг занял половину огнеупорного комбината, также вышел на северные окраины этого комбината, он уже, как я сообщал ранее, охвачен с трех сторон, также противник продвинулся в микрорайоне "Северный". Таким образом центральный узел нашей обороны может со временем провалиться. Далее у врага есть задача перейти к наступательным действиям на Дружковку и Константиновку", – сообщил военный.

Напомним, россияне усилили натиск в Торецке. Украинские военные заявляли о сложной ситуации в городе.

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