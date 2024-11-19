Россияне непрерывно штурмуют Торецк Донецкой области и продвинулись в высотной части центра города.

Об этом сообщают украинские военные.

"Если противник сможет еще протиснуться, то будет очень тяжело держаться! Также им еще предстоит попытаться нас преодолеть в районе шахты "Центральная", за которую сейчас мы держимся", – сказал боец ВСУ с позывным "Мучной".

А представитель ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что бои в районе Торецка идут рядом с Нелиповкой и Щербиновкой. По ее словам, россияне непрерывно штурмуют Торецк.

Продвижение в Торецке сегодня также зафиксировал военный паблик Deep State.

Кроме того, военный с позывным "Мучной" сообщает, что россияне продавили украинскую оборону в Часовом Яре и начали бои за огнеупорный комбинат.

"Потеря этого рубежа и близлежащих высоток не позволит нам дальше держать другие части города. Мы будем вынуждены откатываться в Константиновку, также в Краматорск и Дружковку", – написал он.

Усиление боёв за город подтвердили и в командовании ВСУ. Спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что россияне накапливают силы в Часовом Яре.

Война в Украине идет 1000-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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