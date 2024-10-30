В Торецке Донецкой области ВСУ сносят многоэтажки, в которых располагаются россияне.

Об этом сообщает Forbes, подтверждая подлинность видео, которые на днях появились в телеграм-каналах.

Издание пишет, что ВСУ в городе не дают продвигаться РФ и даже сумели отвоевать несколько кварталов. Атаки пехоты и удары дронов подкреплялись сносом многоэтажных зданий. Сообщается, что в этих зданиях были российские укрепления.

Также в российских оппозиционных телеграм-каналах появлялись видео, как заявляется, российских военных, заблокированных в высотках. Некоторые выжившие рассказали, что пострадали от падения бетона.

Напомним, по состоянию на 11 октября российские войска контролировали более половины Торецка.

Война в Украине идет уже 978-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военный паблик Deep State сообщил, что российские войска в Донецкой области продолжают наступать с юга на север - со стороны Угледара и Золотой Нивы. Там они продвинулись у Ясной Поляны, Богоявленки и Екатериновки. Ясная Поляна - это направление на Константинополь, который находится на трассе, ведущей с запада в Курахово.

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